Me Arrepentí: El tema Pailita, Cris Mj y Ak4:20 que tiene el top 1 de Spotify

Una Noche en Medellín dejó la patá hace un par de semanas, cuando se confirmó que Cris MJ entró al top 50 global de Spotify convirtiéndose en el chileno más escuchado de la plataforma musical.

Después fue el turno de Ultra Solo, de Pailita y Polimá WestCoast, la canción que tuvo un ascenso espectacular en las últimas semanas teniendo muchas escuchas en la plataforma musical de streaming, un poco más tarde de su lanzamiento en febrero pasado; tanto que en la actualidad ya suma más de 23 millones de reproducciones y se mantiene en el segundo lugar de Spotify en Chile.

¿De quién es la nueva canción más escuchada?

«Y ahora me arrepentí de no merecerte. Y las veces que mentía para no perderte. Como en un juego de azar lo mío fue suerte. Y desde que no estás ahora quiero verte», dice la actual canción más escuchada en Spotify a nivel nacional.

Su nombre es «Me Arrepentí» y está a cargo de los artistas urbanos chilenos conocidos; Cris MJ, Pailita y Ak4:20. La canción se posicionó en el top 1 de Chile el pasado 11 de abril. Así lo informó la cuenta oficial de la plataforma en Twitter, después de que el tema superó a la canción «Ultra Solo» que estuvo semanas marcando las reproducciones nacionales en el primer lugar.

¿Cuáles canciones completan el top ten?

Según Spotify Chile, hubo varios movimientos un par de movimientos en las ubicaciones de las canciones; pero al menos se han mantenidos las mismas 10.

Además de que en el «chart» nacional destacan 7 cantantes chilenos en el top 10; Cris MJ, Pailita, Ak4:20, Marcianeke, Polimá WestCoast, Standly y El Jordan 23. A continuación te dejamos en orden desde el top dos al diez en Spotify.

Ultra Solo – Polimá WestCoast y Pailita

Una Noche en Medellín – Cris MJ

Dime Tú – Pailita, Cris MJ y Big Cvyu

Bailando – Standly y El Jordan 23

X Última Vez – Bad Bunny y Daddy Yankee

Sextime – Polimá WestCoast y Young Cister

Pégate – Standly

Desesperados – Rauw Alejandro y Chencho Corleone