Carolina Arregui y la infidelidad al padre de sus hijos: «A veces uno comete errores»

Tras el fin del programa conducido por Martín Cárcamo, «De Tú a Tú», el pasado domingo inició un nuevo espacio en el horario prime de Canal 13. Estamos hablando de «Todo por ti» con Cecilia Bolocco, programa en el que famosos homenajean a sus madres o personas clave a lo largo de su vida.

El episodio debut tuvo como invitadas a Mayte Rodríguez y su madre, Carolina Arregui. En este espacio, las actrices fueron parte de un estreno lleno de emotividad, grandes momentos e inéditas confesiones.

La separación de sus padres

En unos de los primeros momentos del programa, Cecilia Bolocco le preguntó a Mayte Rodríguez por la separación de sus padres. Esto ocurrió después del affaire de Arregui y Fernando Kliche, tras realizar la teleserie «Marrón Glacé» en 1993.

«Lo complejo era despedirse de cada uno de ellos, los viernes de mi mamá y los domingos de mi papá… era terrible», comenzó respondiendo Mayte Rodríguez.

Sin embargo, la actriz detalló que a pesar de esta separación, ambos padres les hicieron sentir lo mejor posible y que ella valoró mucho eso. En esa misma línea, contó que muy feliz con todo el amor que le entregaron (a ella y a sus hermanos, Óscar y Miguel Ángel).

Carolina Arregui y el término de su matrimonio

Igualmente, Carolina Arregui también se refirió a su quiebre matrimonial con Óscar Rodríguez, quien fue también el hombre que la dirigió en las telenovelas de mayor éxito de su carrera, como la icónica «Ángel malo»

«Fue rudo. Nunca estuvo en mis planes separarme… a veces uno comete errores, la embarra y no mide las consecuencias», detalló Arregui abriendo su corazón.

«Era todo y de repente se quiebra todo esto. Y lo que más me dolió en ese momento no fue haber caído en caída libre, sino que en pensar cómo lo voy a hacer de ahora en adelante para poder darle a mis hijos lo que se merecen, si yo no voy a tener la posibilidad de echarle para adelante. No había muchas alternativas de trabajo… se me cerraron las puertas», señaló la experimentada actriz en el espacio de Canal 13.

Del mismo modo, Arregui también rememoró que su separación significó «no más casa, no más hijos, no más fama». Tras lo sucedido en 1993, ella quedó fuera de la televisión por varios años y sin sustento económico para mantener a sus hijos. Y al comienzo de este período, incluso no tuvo la custodia de ellos

«No tenía ningún tipo de posibilidad de verlos ni buscarlos. Fue muy difícil», añadió la actriz. Igualmente, Arregui indicó: «mis hijos son para mí lo más importante y me los perdí», complementó.

La emoción a flor de piel

Para cerrar el debut de «Todo por ti», y como rito del programa, el invitado le lee una carta a su madre, en donde le dice lo que siente y significa en su vida.

«Tu amor es el culpable de que no me conforme con cualquier cosa, que cada problema venga con una solución. El mejor regalo es ser tu hija, aprendiendo de ti, de tu lindo y generoso corazón. Gracias por ser mi cómplice, mi amiga, mi mamá, mi maestra de vida y mi ángel de la guarda, y por darme no solo la vida, sino que también amor verdadero y del más puro», decía parte del escrito de Mayte Rodriguez a su madre.