Def Leppard y Mötley Crüe en Chile: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Tras la mayor gira de estadios en Norteamérica en 2022, con más de 1,3 millones de entradas vendidas, las leyendas del rock más emblemáticas y célebres del mundo, Mötley Crüe y Def Leppard, se lanzarán al mundo en 2023 con su gira conjunta «The World Tour».

La gira mundial comienza el sábado 18 de febrero de 2023 en el Foro Sol de Ciudad de México. Asimismo, después pasarán por Monterrey, Bogotá y Lima hasta llegar a Chile, donde se presentarán el 3 de marzo en el Estadio Bicentenario La Florida.

Ambas bandas llevarán sus electrizantes espectáculos por todo el mundo con paradas en toda América Latina antes de dirigirse a Europa en mayo de 2023 (que incluye una parada en el icónico estadio de Wembley el sábado 1 de julio de 2023) para luego terminar en Glasgow, Reino Unido, en Hampden Park el 6 de julio de 2023. Nuevos conciertos para 2023 se anunciarán próximamente.

«The World Tour» en Chile

«Después de volver a girar y hacer un monumental tour de verano en Estados Unidos y Canadá este año, estamos más que encantados de llevar esta enorme gira de estadios a las principales ciudades de todo el mundo, y de comenzar en Europa en Sheffield, donde todo empezó para nosotros hace 45 años. Estamos deseando veros allí, en algún lugar, pronto», dijo Joe Elliott de Def Leppard.

Por su parte, Mötley Crüe también reaccionó a través de un comunicado oficial de la banda. «Lo pasamos increíblemente bien tocando The Stadium Tour en Norteamérica este verano y realmente no podemos esperar a llevar el espectáculo alrededor del mundo con The WORLD Tour en 2023″. Crüeheads en América Latina y Europa: ¡Prepárense! Vamos por ustedes y no podemos esperar a verlos a todos de nuevo por ahí el año que viene!», señalaron.

La preventa de entradas comenzará este martes 25 de octubre a las 11.00 horas, y contará con un 20% de descuento para clientes entel o clientes Scotia. Mientras que la venta general iniciará el próximo jueves 27 de octubre a las 11.01. Todo mediante el sistema de PuntoTicket.