¿Las verdaderas razones?: Daniel Fuenzalida se refiere al real motivo de su salida de TV+

El término de Me Late generó diversas reacciones en el mundillo del espectáculo e incluso motivó la invitación de Daniel Fuenzalida a «Juego Textual».

Sin embargo, la cosa no se quedó ahí. Ya que la voz que te alegra todas las mañanas en RadioActiva, reveló que existe más información al respecto, con relación al abrupto final del programa.

El especial anuncio de Daniel Fuenzalida?

«Creo que la próxima semana hablaré una razón, de parte de un ejecutivo que hoy me hace sentido», lanzó el animador del proyecto, que la rompió en sintonía en TV+ y que ahora ya no está en pantalla.

El anuncio fue acompañada con una foto del «ex huevo» con el logo de Me Late demás. Además, el primer mensaje fue acompañado con un «se vienen cositas» respecto al tema.

«Pronto… las verdaderas razones del fin de ‘Me Late'», señaló Daniel Fuenzalida a través de las historias de su Instagram.

¿Hubo mano negra en su salida de TV+?

Cabe destacar que Daniel Fuenzalida fue el cuarto invitado al nuevo espacio de Canal 13: «Juego Textual». En ese sentido, el «huevito» fue consultado de inmediato por el tema de la semana, en la primera sección del programa: «Campo Minado».

Al locutor de Central RadioActiva le consultaron si hubo «mano negra» en su salida de TV+. La respuesta de Daniel Fuenzalida fue coincidir con la mayor del público (un 71%), quien señaló que sí.

«Como se dieron las condiciones de salida del programa, no tengo dudas de que debe haber habido una mano negra, porque no hay razón alguna para que el programa haya salido del aire de la forma en que salió», indicó el conductor de tevé, junto con aclarar nuevamente que el tema no tiene nada que ver con Iván Núñez, tal como se rumoreó durante los últimos días.