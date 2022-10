Daniel Fuenzalida aclara los rumores que vinculan a Iván Núñez con el fin de «Me Late»

Tras el fin de «Me Late» en sus dos versiones, surgió una teoría que vinculó a Iván Núñez con el cierre del espacio. Sin embargo, Daniel Fuenzalida salió rápidamente a esclarecer los rumores que apuntan al rostro de TVN.

Cabe señalar que Marlene de la Fuente, ex pareja de Iván Núñez, fue entrevistada en el último episodio del ahora ex espacio de TV+. En esta conversación, la mujer se refirió a su denuncia por deuda de pensión alimenticia, contra el periodista del canal estatal.

La aclaración del locutor de la 92.5

«¡Quiero aclarar una polémica que se armó con mi salida de TV+!», comenzó diciendo en la bajada del registro del «Huevito», donde agradeció todo el apoyo recibido.

Del mismo modo, fue al grano directamente con el fin de aclarar la reciente polémica generada en redes.

«Para mí personalmente, es muy importante siempre es ir con la verdad y la transparencia primero, por lo mismo lo vuelvo a reiterar Iván Núñez no tiene nada que ver con mi salida del canal, esa decisión fue netamente de los ejecutivos», complementó junto con señalar que fue una lamentable coincidencia.

Puedes ver la aclaración completa en el video que te dejamos a continuación, publicado por el mismo Daniel Fuenzalida en su perfil de Instagram.

Iván Núñez se defiende

Cabe destacar que el periodista de TVN, también hizo uso de su derecho a réplica mediante la misma plataforma.

«He leído al principio con algo de nervios y luego con estupor cómo se me vincula al cierre de un programa de un canal en el que no trabajo. No conozco a quien dirige TV+ ni a sus ejecutivos. Ni mucho menos a sus dueños. No tengo nada que ver con eso», expresó Iván Núñez de entrada.

En esa misma línea, y a través de su cuenta de Instagram, el comunicador informó que recibió amenazas durante las últimas horas y se defendió ante las «mentiras» que circulan en redes sociales.

«Dado que la campaña de mentiras ha continuado dejo los depósitos judiciales de los últimos 3 meses y una foto de la casa supuestamente indigna en que viven mis hijos (…) Cómo pueden ver la pensión que SI se paga es cercana a los 3 millones de pesos, más la casa, Isapres, cuentas y lo ya detallado», continuó diciendo el rostro del canal estatal.

Junto con señalar que todos los antecedentes relacionados con su ex pareja están en un juicio civil, y además tuvo palabras para el fin del programa de Daniel Fuenzalida y todo el equipo de «Me Late».

«Lamento lo de TV+ a nivel humano y espero logren empezar de nuevo como miles de chilenos que hemos enfrentado un despido alguna vez. Gracias por leer», remató Iván Núñez en su red social.