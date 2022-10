Frontera Festival 2023: Fecha, artistas y venta de entradas

El Festival Latinoamericano de Artes y Música, Frontera, ya confirmó su nueva edición. La cita son los días 14 y 15 de enero de 2023 en la Hacienda Picarquín.

Serán dos jornadas de música y camping que apuestan por el retorno de eventos masivos en espacios naturales. Además de la llegada de artistas que se han esperado por mucho tiempo.

El cartel está liderado por la banda más influyente del reggae latinoamericano, Natiruts. Tras ser nominados al Latin Grammy, la agrupación con más de 20 años de trayectoria ha recorrido el mundo con su Tour «Good Vibration”. El objetivo de esta gira es instalar ritmos de esperanza en tiempos de post pandemia.

¿Qué artistas dirán presente en el evento musical?

El género musical también se subirá al escenario con Los Cafres, banda icónica argentina que regresa tras un año alejados de los grandes eventos, Los Pericos. Asimismo, a la banda, que cumplirá 26 años de trayectoria este 2023, se suma el rock-reggae de Rawayana, los jamaiquinos Skatelites, y el nuevo proyecto del chileno PALMA.

Apelando a la histórica raíz latinoamericana, Frontera también buscará gozar de la cumbia y sus fusiones en medio de la naturaleza. Será la versión villera de Damas Gratis la encargada de encender al público y la revelación del último tiempo, L-Gante, quien llegará con su cumbia 420 para reencontrarse con sus seguidores en Chile.

Como en cada versión, el rock también estará presente a los pies de la cordillera de Los Andes. Esta vez encabezado por Cuarteto de Nos, banda uruguaya con más de 40 años de historia. Al escenario del Frontera traerán uno de sus más recientes trabajos realizados en pandemia: «Lámina once». A ellos se suman bandas con distintas influencias como Pettinelis, We Are The Grand, Todos tus muertos, Los Espíritus, Protistas, Kuervos del Sur, Niños del Cerro, Parálisis del Sueño y Rama.

En su versión 2023, el encuentro vuelve a dar espacio a nuevas tendencias musicales del continente, posicionando el valor de artistas de habla hispana, la creación urbana, y este año, promoviendo una nueva reconexión con los entornos naturales, la posibilidad de acampar y ser parte de distintas actividades abiertas a la comunidad Frontera. Por ello, además de contar con la presencia de artistas que han sido parte del Festival, se suman el hip hop y la llegada del trap y ritmos urbanos.

Liberación de los tickets

Dos jornadas memorables con 30 agrupaciones en total que integran el cartel de Frontera 2023. Las entradas se venderán desde este miércoles 26 de octubre, mediante el sistema de PuntoTicket.