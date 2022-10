La emotiva y sensual reflexión de Karla Melo: «Me veo exquisita»

La conocida actriz, Karla Melo, posee en su Instagram más de 860 mil seguidores, quien de forma constante esta compartiendo sus publicaciones, mostrándose siempre activa en las redes sociales.

Bajo ese contexto que recientemente la chiquilla, compartió una postal de una sesión de fotos que hizo tiempo atrás, la que quiso acompañar de un sentido mensaje con relación al amor propio y quererse tal como una es.

«Esta foto no la quise subir antes porque encontraba que me veía gorda… PERO QUE BOLUDA SI ME VEO EXQUISITA SHAO!», comenzó escribiendo Karla Melo junto al registro donde se luce con una tenida que deja al descubierto su estómago.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Dicen que está de moda la talla 0 de nuevo… no permitamos que algo tan dañino se apodere de nuestras mentes y cuerpos, LO MÁS LINDO ES AMARNOS COMO SOMOS Y QUIERO SEGUIR VIENDO CUERPOS REALES POR AQUÍ!».

Al poco tiempo de compartir la publicación, Karla Melo recibió más de 26 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de piropos por lo regia que luce y agradecerle por entregar un mensaje tan importante.

«Cuantas no hemos subido una foto por lo mismo»; «Toa linda poh karleeta, ni ahí con las tallas»; «siempre es un deleite verte»; «Ya pero que mamacita»; «Donde hay carne hay fiesta»; «Siempre Exquisita»; «Te ves preciosa»; «maravillosa me encantas»; «Te aplaudo por eso» y «La más lindaaaa» es parte de lo que le escribieron.

Karla Melo y un mensaje reflexión

Aunque esta no es la primera vez que la cantante se manda una reflexión de este tipo, pues recientemente escribió en la red social: «Siempre elijo ‘la mejor foto’, la que no se ven rollitos o la que me veo más flaca. Cada vez que vean una foto de estudio o producida sepan que está editada, así se trabajan, pero esta vez quise elegir una que me encanta tal cual es».

«No estar feliz con tu cuerpo, no tiene que ver con un tipo de cuerpo, siempre dicen: yaaaa si tú eres flaca, ¿qué estás hablando?». Además de agregar que «Y la verdad es que no sabemos qué batallas vive cada persona, por culpa de una cultura que valora más el cómo nos vemos que la calidad de persona que somos», según consignó Radio Corazón.