¿Murió la flor?: Ignacia Michelson se refiere a su relación con Marcianeke

La relación de Ignacia Michelson y Marcianeke iba viento en popa durante las últimas semanas, hasta ahora. Al menos así lo confirmó la chica Playboy a través de las historias de su Instagram, tras ser consultada por el estado de su vínculo con el artista urbano.

Cabe señalar que Marcianeke estrenó el sencillo «Ella Me Llama». El videoclip oficial es protagonizado por el cantante urbano e Ignacia Michelson. Además, el registro que cuenta con más de un millón de visualizaciones en YouTube, fue promocionado por ambos chiquillos en la mejor de las ondas.

Ignacia Michelson cuenta la firme

Recordemos que en muchas ocasiones, la chica Playboy aclaró que no estaban pololeando, y que mantenían una relación abierta. Ahora, en lo que se refiere a la actualidad, nuevamente están separados por miles de kilómetros, ya que la modelo está en México.

«Estuvimos distanciados, no peleados», confesó Ignacia Michelson de entrada, tras ser consultada si «seguía con Marcianeke». Asimismo, la ex Acapulcho Shore agregó: «quedamos en que nos daremos este tiempo mientras yo esté en México y él allá (Chile), para ver qué va a pasar más adelante».

La también DJ continuó entregando detalles de su vínculo con la voz de «Calle y Pistola», dejando bien en claro su relación con el artista urbano. «Nos queremos mucho y nos gustamos mucho, pero ha sido difícil por temas de tiempo, han pasado cositas. Vamos a ver qué pasa cuando llegue», complementó la chiquilla.

Sin embargo, las dudas de sus fieles seguidores no se detuvieron. Esto ya que otra internauta volvió a realizar una pregunta similar, a la que Ignacia Michelson respondió anteriormente. Pero la modelo no evitó la consulta y continuó explicando su actual relación con Marcianeke.

«Quedó de que se la iba a jugar el hombre, tenemos una conexión, llego el 26 (a Chile) y ahí vamos a saber qué onda, estamos como partiendo de cero, ay no sé, es como raro ya, no me pregunten tanta cosa», remató la chiquilla mediante su red social.