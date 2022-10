Rompió en llanto: La sentida reacción de Arturo Vidal en el velorio de su padre

Arturo Vidal decidió viajar a Sao Paulo, con el fin de jugar el primer partido de la final contra Corinthians en la Copa de Brasil. Este encuentro chocó con la lamentable muerte de su padre, Erasmo, quien tuvo su velorio en la noche del pasado jueves en Chile.

Victoria Espinoza fue quien compartió el momento mediante un live de Instagram junto a Arturo Vidal. A través de esta plataforma, tanto los seguidores del futbolista como el mismo volante del Flamengo, pudieron ver la despedida de Don Erasmo.

El apoyo de la hinchada del «verdao» se hizo sentir en las últimas horas. Ya que no solamente el nombre del padre de Arturo Vidal se tomó el Arena de Sao Paulo. Sino que también en Twitter se llenó de publicaciones con el hashtag «#ForçasVidal».

Asimismo, mediante esta misma red social, un miembro de la «torcida» del Flamengo compartió un extracto de la transmisión en vivo hecha por la hermana de Arturo Vidal, en la que el «King» también participó.

«Vidal en directo por Instagram. Creo que le están haciendo un homenaje en el velorio de su padre. Está llorando 😢», señaló el internauta a través de su publicación, en la que se pudo ver al futbolista visiblemente emocionado.

Vidal ao vivo no Instagram acho que tão fazendo uma homenagem no velório do pai dele. Ele está chorando 😢 #ForçasVidal pic.twitter.com/KSSloZM2vq

