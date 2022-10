¿No eran 3 millones?: El Jordan 23 responde a polémica con Pailita

El Jordan 23 y Pailita se vieron involucrados de forma pública recientemente, pero no fue por una colaboración musical. Sino que por un delito que cometió alguien que trabaja para la voz de «Ando». El mismo que fue encarado por el artista urbano tras la viralización del caso.

Cabe destacar que el camarógrafo apuntado en el caso, se llevó un banano que tenía $3 millones, según informó La Estrella de Valparaíso. Esto ocurrió dentro de la Quinta Vergara, en el contexto de la realización del festival urbano «Royal Rumble Fest», durante el pasado lunes 10 de octubre en Viña del Mar.

La respuesta de El Jordan 23

Fue mediante una transmisión en vivo, que fue rescatada por la cuenta de «chismes» llamada Biitchpostingcl, donde se refirió al delito que concretó alguien de su equipo durante el reciente festival urbano.

«Tengo un fotógrafo que me graba los videos para los shows. Primero que nada, hay que dejar en claro que el hombre no es de mi banda, no es pato feo, no es mi familia, no es mi compañero», comenzó diciendo El Jordan 23 sobre el sujeto que le robó a Pailita en la Quinta Vergara.

Del mismo modo, el intérprete de «Anti Rana» aclaró que el camarógrafo lo contrató por el día lunes y que ya había trabajado con él en otras ocasiones sin problemas. Pero después de realizar su concierto, el manager de Pailita le pidió al sujeto que grabara el show de Pailita en el «Royal Rumble Fest».

«Dicen que en el escenario se perdió un bolso. Dicen que el bolso tenía cuatro millones, en las noticias dicen que hay tres millones. Y ahora llamé al camarógrafo para que me diera cara, porque están dejando mi nombre mal. Y el ‘machucao’ me dice que los ‘pacos’, le dijeron que había cuatro gambas dentro del bolso», complementó El Jordan 23 dentro de la transmisión.

El artista urbano chileno dijo que estaba tratando de contestar a Pailita para aclarar la situación. Además, le dijo a sus fans que era normal que se crearan conflictos, pero que no hay mala onda entre ellos.