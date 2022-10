«Nos despedimos con la despechá»: La sentida disculpa de Rodrigo Díaz tras chascarro con Angélica Castro

Después de la infidelidad de Cristián de la Fuente no ha afectado completamente a Angélica Castro. Pues la presentadora de televisión se mantiene firme en sus proyectos personales. Sin embargo, un reciente hecho ocurrido en un evento, volvió a poner en la palestra a la también actriz.

La situación ocurrió durante el fin de semana pasado, en el marco de una de las actividades de la Teletón, de las que Angélica Castro es uno de los rostros principales.

El tema de Rosalía que se conectó con la reciente infidelidad

Durante el fin de semana pasado se realizó un evento de baile, donde las principales figuras públicas fueron la modelo y el bailarín, Rodrigo Díaz. Ellos prendieron al público asistente y cerraron con uno de los hit del momento: «DESPECHÁ» de Rosalía. Esto calzó desafortunadamente con la infidelidad de Cristián de la Fuente, tras la frase que dijo el ex Rojo.

«Nos despedimos con la ‘DESPECHÁ’… ¡Angélica Castro!», dijo el bailarín en el registro compartido por la cuenta ToxicoChilensis, y que se hizo viral durante las últimas horas.

El mea culpa de Rodrigo Díaz

Según consignó recientemente Publimetro, el ex chico Rojo no aguantó el lamentable chascarro y salió a pedir disculpas, ya que ese no era su objetivo.

«Lamento muchísimo que esta cuestión sea noticia. De verdad que no me di cuenta hasta ayer que me llegó la publicación», expresó Rodrígo Díaz, quien aseguró que el éxito musical lo venían practicando hace mucho tiempo, y que, desafortunadamente, coincidió con la infidelidad de Cristián de la Fuente.

Asimismo, el bailarín continuó con su explicación, señalando que el momento viralizado no tuvo segundas ni malas intenciones.

«La despechá es un Challenge, una coreografía que hicimos el día de la Teletón con toda la gente que estaba ahí y además una coreografía que grabé con Angélica, que está en mi Instagram, hace un mes, entonces no le vi la mala intención», complementó Rodrigo Díaz.

En esa misma línea, el artista nacional también dejó bien en claro que su relación con Angélica Castro es muy buena. Además de que le entristece mucho la situación, porque sin quererlo, se llenó de comentarios negativos.

«Lamento muchísimo estar involucrado en una polémica que no suma en lo absoluto. Entonces, me da mucha tristeza el chascarro del que soy protagonista, no me hubiese gustado ser protagonista de esto, porque no me gusta, pero lo lamento, lo lamento de verdad, no me di cuenta. Ayer estaba super triste por eso. Adoro a la Angélica. Ella y yo sabemos que fue sin mala intención», remató Rodrigo Díaz sobre la frase que dejó la grande en las redes.