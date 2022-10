Esta sería la «decisión» de Denise Rosenthal en medio de supuesta infidelidad de su esposo

Denise Rosenthal volvió a subirse en el columpio de farandulandia, tras los rumores de infidelidad de Camilo Zicavo y una decisión que tomaría en el marco de su regreso a Chile.

En un inicio, toda la teoría del supuesto engaño del ex Moral Distraída se habría desmoronado, después de que la cantante chilena subió una postal de su pasaporte, despidiéndose de Miami y con su anillo de compromiso más presente que nunca.

Sin embargo, la «copucha» volvió a crecer tras la viralización de un chat, que habría tenido Camilo Zicavo con un persona desconocida. Esta conversación (que no sabe si es real), generó diversas conclusiones de los internautas. Junto con esto, vino una reciente publicación de la misma Denise Rosenthal, en el marco del Día de la Música Chilena.

¿Qué dijo Denise Rosenthal?

La intérprete de «Báilalo Mujer» subió diversos videos de su trabajo en los estudios de grabación en Miami, trabajando en su próximo álbum. Esto lo subió en el marco del Día de la Música Chilena, y también adelantando lo que sería su próxima decisión: Denise Rosenthal se iría de Chile.

«I’m done with Chilito, 🙊🤷🏽‍♀️😅 Me voy a recorrer el mundo mi people», escribió la cantante nacional en la bajada de la publicación que generó diversas reacciones. Entre ellas, un apoyo masivo de los internautas para la voz de «Agua Segura» que dejaría nuestro país.

«Esoooo recorre todo el mundo preciosa», «Recorra el universo mi vida, que todxs merecen conocerla», «i’m done with chilito, porfa un concierto de despedida», «Eres brigidaaaaa! El mundo es tuyoooo» y «Te amo momiiii, cómete al mundo», fueron solo algunas de las reacciones dentro de la publicación, según rescató Corazón.

Cabe señalar que estas palabras vinieron después de destacar otras noticias que «realmente le importan». Ya que además de celebrar el día de los músicos chilenos y chilenas, aseguró que volvió a Chile con el mejor disco que ha hecho en su vida, y recordó su participación en la Billboard Latin Music Week.