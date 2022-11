Adriana Barrientos confirma su renuncia a Zona de Estrellas: «Espero que el tiempo aclare todo»

Durante las últimas horas quedó la grande en el panel de Zona de Estrellas, pues Adriana Barrientos habría filtrado una fuerte discusión de Daniela Aránguiz y Cecilia Gutiérrez, dentro del grupo de WhatsApp del espacio farandulero de Zona Latina. Es por eso que la Leona rugió fuerte y salió a confirmar los rumores de su renuncia al programa.

Cabe destacar que fue el ex Me Late, Sergio Rojas, quien relató la «pará» de carros de la ex chica Mekano a Gutiérrez por hablar de un presunto «remember» con Jorge Valdivia. Asimismo, él mismo conductor de «Qué Te Lo Digo» confirmó que Barrientos le preguntó quien había filtrado la información, porque la estaban culpando a ella.

«Comienzan a preguntar a los panelistas a Hugo, Adriana, Manu quien me entrego esta información a mí. Adriana se sintió muy enfadada porque consideraba que era una caza de brujas, porque estaban tratando de pillar quien me entregó los pantallazos», soltó el periodista farandulero.

De igual forma, el comunicador también reveló cómo fue que la Leona renunció a Zona de Estrellas tras la polémica. «Adriana Barrientos puso su cargo a disposición, dejó su cartera Gucci, su lentes Dolce Gabbana y al lado puso la renuncia voluntaria al programa señalando que si no le creían y que si desconfiaban de ella prefería dar un paso al costado», reveló Sergio Rojas.

Adriana Barrientos ratifica su renuncia a Zona de Estrellas

Fue en conversación con Página 7, donde contó más detalles de la petición de su salida del programa. Asimismo, dejó en claro que además del cahuín mencionado anteriormente, habría otra razón de su renuncia. Esta tiene que ver con la grabación de un nuevo spot tras la salida de Raquel Argandoña, pues ella habría sido reemplazada por Daniela Aránguiz.

La Leona ratificó su molestia tras la acusación en su contra, por la filtración de la pelea de Daniela Aránguiz con Cecilia Gutiérrez. «Salí voluntariamente del chat del programa, para la tranquilidad del equipo al que pertenecí», detalló Barrientos junto con aclarar que la renuncia fue presentada durante el jueves pasado.

Igualmente, la chiquilla aclaró que este lunes se sentará a conversar con el editor de Zona de Estrellas y que se esclarecería aún más el tema.

«Al comienzo le fue indiferente mi decisión, pero después me dijo que hoy conversáramos. No sé qué va a pasar. Espero que el tiempo aclare todo. Dios sabrá qué me tiene preparado y por algo pasan las cosas. Lo más importante es mi paz espiritual», cerró Adriana en el marco de la reciente polémica.