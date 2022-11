Corderos: Podium Podcast estrena su primer thriller sonoro

Después del éxito de «Expertas en Nada», Podium Podcast viene a posicionarse con otro interesante proyecto, aunque esta vez con una ficción. Pues durante este miércoles se lanzaron dos capítulos de la primera temporada del thriller sonoro, «CORDEROS».

Este nuevo podcast se centra en la amenaza que viven alumnos de un colegio de Valdivia a partir de un misterioso audio que parece anunciar una masiva matanza.

La obra fue escrita por la premiada guionista nacional Catalina Calcagni y dirigida por la cabeza de la plataforma en Chile, la artista nacional Trinidad Piriz. El thriller ya está disponible y puedes seguirlo a través de Spotify.

¿Cómo se llevó a cabo el más reciente proyecto de la podcastera internacional?

A diferencia de un set cinematográfico, la grabación de esta serie sonora se realizó en uno de los estudios de grabación de Iberoamericana Radio Chile, donde las actrices y actores se concentraron en sus personajes, para lograr interpretarlos solo con la voz.

Elisa Zulueta, quien da vida a Victoria, la protagonista de la historia, participó de casi todas las escenas, grabando más de 100 en cinco días. El gran desafío de este medio era transmitir todas las emociones a través de la voz, por ejemplo, pretendiendo estar en un bosque cuando estaba encerrada entre cuatro paredes frente a un micrófono.

Su personaje atraviesa por un viaje psicológico entrampado a lo largo de toda la serie. «La forma en qué construyo personajes por lo general es desde aquello que esconden, de su herida, su dolor. Así lo hice con Victoria García y me interesó pensar que cómo, a través de una manera obsesiva de trabajar, tapa el gran drama que carga el cual se va develando en la serie», señaló la actriz. A lo anterior, Zulueta agrega: «Me basé particularmente en el trabajo de Kate Winslet en Mare of Easttown donde se la puede ir viendo perder la cordura, y los límites capítulo a capítulo. Victoria García es ese un tipo de personaje», explicó.

Cantidad de capítulos y elenco de CORDEROS

El elenco de este thriller sonoro de 12 capítulos está conformado por: