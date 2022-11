Ignacia Michelson y una de sus cirugías estéticas: «Me arrepiento un montón»

Ignacia Michelson sorprendió durante los últimos días, y no por algo subido por ella a sus redes sociales, sino por una cuenta de fans de la ex chica reality. Este video, que se hizo viral, mostró un «antes y después» de la chiquilla que impactó a varios internautas que vieron el video subido a TikTok.

Es por eso que la chica Playboy no tuvo problemas en alzar la voz, tras conversar con Las Últimas Noticias sobre el registro que causó gran impacto en redes.

La «Nacha» habla del video viral

«Es así tal cual se ve la diferencia. En la foto del antes estaba en plena pubertad. Justo para cuando me la tomaron estaba con una alergia y me dieron corticoides como por dos meses, así que estaba muy hinchada. También por esa época no lo estaba pasando bien y tuve que tomar antidepresivos que me hicieron ganar peso», comenzó explicando Ignacia Michelson.

La chiquilla también fue consultada por el registro de TikTok, donde se realiza una comparación de su apariencia a los 14 años y la de ahora quince años más tarde.

«Me genera ternura. Me da cero lata que la hayan subido, no me gusta esconder lo que fui. Uno tiene que mostrarse en todas sus facetas y aprender a aceptarse en todas ellas. Nunca voy a negar que fui gorda en un tiempo e igual bien con los hombres», indicó la modelo al medio antes mencionado.

Las intervenciones quirúrgicas de la chica Playboy

Después de hablar del video subido a redes sociales, la chiquilla entregó más detalles de las dos cirugías estéticas en su rostro: labios y mejillas.

Respecto a la primera, contó que se puso ácido hialurónico (lo repite cada cierto tiempo) para dar volumen a sus labios y un perfil, junto aclarar que la nariz es suya y solo usa pestañas postizas.

En esa misma línea, también se refirió a la bichectomía que se hizo hace cinco años, de la que no está muy conforme. «Me arrepiento un montón de haberlo hecho porque sin las bolas de Bichat se te cae la cara. No es reversible, así que no lo recomiendo», manifestó la ex chica reality.

Para cerrar sus palabras en cuanto a sus pasos por el quirófano, Ignacia Michelson reveló que a los 16 años se puso por primera vez silicona (180cc), porque «tenía muy poca pechuga». Pero tiempo más tarde decidió ir por más y se retiró aquellos implantes, y los reemplazó por unos de 435 cc.

Asimismo, la «Nacha» contó que se ha hecho tres liposucciones. «La primera no me gustó como quedó y después fui afinando las curvas», explicó Michelson sobre sus diversos pasos por el quirófano.