«Delicia»: Ignacia Michelson enamora con coqueta postal junto a chica Playboy

Ignacia Michelson sigue enamorando a sus seguidores en redes, tras compartir diversas postales a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, en esta ocasión no fue una postal en solitario, ya que la modelo nacional estuvo muy bien acompañada.

La ex chica reality chilena dejó la grande después de formar parte de una publicación colaborativa junto a la chica Playboy y ex Acapulco Shore, Celia Lora.

Ignacia Michelson y las coquetas fotos que encendieron las redes

La ex Acapulcho Shore hace poco informó que estaba en México y que volvía este 26 de octubre a Chile. Todo en medio de las especulaciones y la posterior confirmación de su quiebre amoroso con Marcianeke.

En ese contexto, la chiquilla no perdió el tiempo y coincidió con la chica Playboy, Celia Lora. «Sometime, anytime, sugar me sweet (en algún momento, en cualquier momento, endulzame dulce 🔥🔥🔥 🐰) 🔥🔥🔥 🐰», escribió la mexicana en la bajada de una destapada foto, donde ambas se lucen en un baño de espuma.

No conformes con lo anterior, Ignacia Michelson y Celia Lora volvieron a dejar la patá con una sensual postal. En este registro, ambas modelos se lucieron con un coqueto conjunto de lencería color mostaza.

«You got the peaches I got the cream 🍑✨ (Tu tienes los duraznos yo tengo la crema 🍑✨)», fue el escrito de la más reciente fotito de ambas chiquilllas, que sumó más de 200 mil corazones.

«Delicia!»; «Que mujeres tan Hermosas y sensuales ❤️😋🤤»; «Solo tu lora❤️»; «Que bonitas ❤️❤️»; «Muy bien ❤️🔥🔥»; «Eres una mujer divina 🤩🤩🤩»; «Que hermosas están 😍😍😍😍😍», fueron parte de los piropos que dejaron cientos de internautas.

Cabe destacar que recientemente, hace solo un par de horas, Ignacia Michelson informó que por ahora se quedará en el país norteamericano. «Nos quedamos en México señores, el vuelo tiene falla. Es una señal», expresó Michelson en su red social.