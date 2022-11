Kathy Contreras confirma que se unirá a conocida plataforma para adultos con coquetas postales

Kathy Contreras en una de las chiquillas más queridas y recordadas de la pantalla chica, tras aparecer en programas y realities como Calle 7, Yingo y Mundos Opuestos 2. Por eso no es de extrañar todas las reacciones positivas en las publicaciones que sube a su perfil de Instagram, como su reciente anuncio relacionado con una plataforma para adultos.

«ME DECIDÍ!!! Voy a abrir mi perfil de contenido EXCLUSIVO! 😜❤️‍🔥, en unos días + les daré la sorpresa», anunció la ex candidata a Reina del Festival de Viña, en su plataforma con más de 439 mil seguidores.

Pero el tema no se quedó solamente en la confirmación de la chiquilla. La ex Yingo entregó más información sobre cuándo abrirá su perfil en Unlok, plataforma en las que están varias faomosillas a nivel nacional. «Se viene este DOMINGO!!! ❤️‍🔥Lanzamiento de mi perfil con contenido exclusivo 🐆, dijo Kathy Contreras en su red social.

¿Qué dijo Kathy Contreras tras informar que se unirá a Unlok?

«No lo tuve que pasar mucho con mi pareja (el ingeniero eléctrico, Erich Muñoz). Siempre estamos buscando cómo tener un mejor sustento económico, y ya tenía esta propuesta y pensé que no me voy a sacar fotos que no me he sacado antes», comenzó diciendo al ex chica reality en conversación con Las Últimas Noticias.

En la línea de lo anterior, la chiquilla agregó: «conozco mis límites y me gusta explorar mi lado sensual y erótico. De hecho, lo paso bastante bien cuando lo hago. Si esto puede ser artístico y pagado sin sentirme forzada a nada, mejor todavía», señaló Kathy Contreras sobre el contenido que hará en Unlok.

Cabe señalar que su decisión fue en parte debido a la propuesta que tenía en el tintero, por parte de Jaime Baeza, representante de la plataforma en Latinoamérica. Es por eso que se decidió por Unlok y no por OnlyFans, además de que están presentes famosillas como Lucila Vit y Sabrina Sosa.

«Eso me generó confianza porque la sigo en Instagram y me gusta cómo llevan su lado maternal y laboral, siendo chicas sexies y calidad», declaró Contreras al medio antes mencionado.