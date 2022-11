Las coquetas postales de Adriana Barrientos que encendieron las redes

Adriana Barrientos ha estado en el ojo del huracán durante los últimos días, después de ser acusada de filtrar una discusión entre Daniela Aránguiz y Cecilia Gutiérrez. Este registro habría sido sacada del grupo de WhatsApp de Zona de Estrellas, programa al que renunció la «Leona» después de la grave denuncia en su contra.

Aunque la ahora ex panelista del espacio farandulero de Zona Latina dejó la grande por otra razón. Adriana Barrientos compartió una serie de fotitos que enamoraron a sus fieles seguidores de su perfil de Instagram, donde posee más de 853 mil seguidores.

«Aprovechando los rayos de sol para entrenar al aire libre ❤️❤️❤️❤️», dijo la Leona en la bajada de foto de una publicación. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que después unas fotitos con un bikini con tonalidades verde agua, Adriana Barrientos enamoró a sus fans con un traje de baño blanco.

«Empezó mi temporada de piscina, por fin salió el sol🌞 Cadena de buenos deseos para hoy lo que me escribas aquí que se te multiplique por 7 veces 70 mil😍 amor 🫶🏻 Les envío paz y obvio que les vaya increíble en todo puro éxito 🧙‍♀️ decretado», escribió la modelo.

Esta última publicación, que cosechó más de 6 mil corazones, también sirvió para promocionar su perfil de Unlok. A través de esta plataforma, la Leona sube contenido de alto impacto, más que lo comparte en su Instagram.

La renuncia de Adriana Barrientos a Zona de Estrellas

Tal como te habíamos dicho anteriormente, Adriana Barrientos renunció a Zona de Estrellas después de una compleja polémica. La misma que aclaró a través de un diálogo con Página 7.

«Salí voluntariamente del chat del programa, para la tranquilidad del equipo al que pertenecí», aseguró la modelo junto con desclasificar que iba a conversar con el editor del programa farandulero.

«Al comienzo le fue indiferente mi decisión, pero después me dijo que hoy conversáramos. No sé qué va a pasar. Espero que el tiempo aclare todo. Dios sabrá qué me tiene preparado y por algo pasan las cosas. Lo más importante es mi paz espiritual», remató la Leona.