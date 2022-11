Laura Prieto recuerda a su mamá con emotiva foto del recuerdo

Laura Prieto estuvo en el centro de la noticia de la farándula durante los últimos días, tras el repentino fin de Me Late que la afectó a ella, Daniel Fuenzalida y a los demás panelistas. Sin embargo, la uruguaya ahora realizó una nueva publicación que se llevó los aplausos de sus seguidores.

La ex Calle 7 ocupó su perfil de Instagram para recordar a su madre, quien falleció durante el año pasado. Esto mediante una emotiva foto junto a su progenitora, además de una sentida reflexión.

«Si me voy antes que vos, Si es así que está dispuesto, Quiero que tus noticias, Hablen del aire y del sol», escribió Laura Prieto en la bajada de la foto del recuerdo, que sumó miles de corazones y decenas de reacciones positivas de sus fieles seguidores.

Laura Prieto y la muerte de su mamá

Recordemos que la progenitora de la uruguaya falleció el 18 de febrero de 2021, debido a un cáncer que la afectó por un largo tiempo.

En esa misma línea y pocos meses más tarde de la muerte de su mamá, Laura Prieto le dedicó un emotivo mensaje tiempo más tarde de su partida.

«El destino nos separó en distintos planos y no te voy a mentir, es difícil no tenerte físicamente, cuando tabi (su hija) estuvo de cumple inconscientemente todas las fotos que tomaba te las quería mandar y luego me acordaba ya no estas y me iba al baño a llorar respiraba y seguía», comenzó diciendo la ex Calle 7.

«Trato de honrarte todos los días, trato de ser la mejor versión de mí con la que te sientas orgullosa, trato de recordarte con alegría porque no cualquiera tuvo una madre tan compañera, tan cómplice y si es difícil cuando esa persona que te amaba incondicionalmente que daría la vida por ti ya no está, ya no está mi soporte, la persona que me escuchaba que me consolaba y que me retaba cuando tenía que hacerlo», expresó Laura Prieto en la emotiva reflexión en redes.