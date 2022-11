«Lo hago desde el año 2010»: Miguelito se defiende tras funa por el cobro de fotos con él

Hans Malpartida más conocido como «Miguelito» sigue en Mega después del fin de Morandé con Compañía, pero actuando en la serie de comedia «Paola y Miguelito». Sin embargo, el actor también se desempeñaba trabajando paralelamente en un circo, de donde se generó una situación que desencadenó en una «funa» en su contra.

En ese contexto, según rescató Futuro, fueron varios los tipos de mensajes que viralizaron en redes en contra de Miguelito. «Nos cobraba $10 mil pesos por sacarse una foto. Qué pena que él sea así, y nosotros que lo queríamos tanto. Se nos cayó del pedestal», indicó un internauta en medio de la «funa» contra el ex Morandé con Compañía.

Incluso, una persona, según dijo el medio antes mencionado, aseguró que el comediante no fue buena onda con él. «Mis hijos igual lo conocieron cuando estaba en un circo y es así, es déspota, nos cobró por una foto y muy mal genio», indicó el internauta sobre la supuesta acción del actor.

Miguelito se defiende en farandulandia

Ante toda los malos comentarios recibidos en redes sociales, Hans Malpartida llegó hasta Zona de Estrellas para aclarar toda la situación asociada a la polémica. «Siempre he cobrado, la foto tiene un precio. Esto lo hago desde el año 2010, siempre después de la función hay una sesión de fotos conmigo», aseguró el actor en el espacio farandulero.

Pese a la explicación anterior, Miguelito también dejó bien en claro que no ha cobrado por saludos ni fotos en la calle, pero si en el circo. «Yo no soy déspota, las personas saben que me doy un par de segundos para conversar con los niños, con las familias», complementó el actor.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que el ex Morandé con Compañía lamentó los malos comentarios porque, según él, no son verdad.

«Me da lata porque yo no soy así. Soy una de las pocas personas que hace saludos para las alianzas. En el circo no les cobro a las personas con discapacidad, no me gusta decir estas cosas, pero ya que me están obligando a decir las cosas buenas que hago, que quede claro», cerró Miguelito.