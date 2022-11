«Mi papá era un hombre abusivo»: Belén Soto se confiesa sobre la compleja relación que tuvo su madre

Hace un par de días te adelantamos que Belén Soto y su madre, la comunicadora, Carolina Infante, dirían presente en «Todo Por Ti», espacio conducido por Cecilia Bolocco. Además, también te contamos que ambas se iban a confesar sobre las relaciones tóxicas que habían marcado sus vidas.

En ese contexto, la joven ex protagonista de «Papi Ricky» habló de diversos temas en el programa de Canal 13; pero uno de las cosas más impactantes fue cuando entró en detalle de cómo fue vivir la relación de abusiva de su padre, Aldo Soto, contra su madre.

¿Cómo fue para Belén Soto experimentar los abusos de su padre contra Carolina Infante?

A pesar de que definió su infancia como normal, sin dificultades mayores, su madre tuvo que ser mamá y papá a la vez tras la separación de su padre, Aldo Soto, reconocido conductor de TV de los años 80.

«Mi papá era un hombre abusivo, que estaba obsesionado y quería hacerle el mal a mi mamá», reveló sobre su progenitor. Asimismo, Belén también añadió que Aldo «era controlador, le controlaba desde los kilómetros del auto, el celular, muchas veces peleas, golpes, de todo».

Un día, finalmente Carolina decidió separarse, y ahí la historia cambió para bien. «El día en que ellos se separan yo lo vi como una solución, un alivio. Fue literalmente arrancarnos de esa casa donde vivíamos. Mi mamá salió con un bolso de ropa, conmigo, con mi hermana y ya», contó la joven actriz. Sin embargo, su padre siguió siendo una figura amenazante en su vida, pues años después intentó quedarse con su hermana Pascal.

«Un día no la trajo más de vuelta y me quedé sin mi hermana. Por eso yo nunca volví a tener una relación de respeto con él. Por más que me juntaba con él, para ver a mi hermana», recordó Belén.

A pesar de que su mamá trató de evitar que la influencer y su hermana mayor Pascal se dieran cuenta de lo que pasaba, la niña se daba cuenta de todo. «Veía lo mal que lo estaba pasando mi mamá y lo que significaba para ella luchar todos los días para ir a un juicio y nosotras tener que estar ahí testificando», dijo sobre el mediático juicio que siguió a la separación.