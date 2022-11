Tras anunciar su retiro de la comedia: la feroz crítica de Mauricio Medina a Paul Vásquez

El comediante nacional, Mauricio Medina, más conocido como «El Indio», impactó al mundo del humor durante el domingo pasado tras anunciar su retiro. Este anuncio llega después de más de 35 años de trayectoria, y junto con una inesperada y potente crítica a Paul Vásquez, su excompañero en el dúo humorístico, Dinamita Show.

Cabe recordar que el «Flaco» estuvo hace poco en el programa Canal 13, Juego Textual, donde confesó que volvería a reunir a galardonado dúo de comedia por el dinero. «Ese es mi sentir. Hemos tenido tantas peleas que yo volvería sin condiciones, solo por las monedas», aseguró el artista en aquella ocasión, previo al anuncio de Medina.

El sorpresivo anuncio de Mauricio Medina en redes

Según pudo rescatar ADN Radio, el anuncio del comediante llegó junto con informar que le amputaron uno de sus dedos debido al problema de salud que lo ha afectado por años: la diabetes.

«Hasta el momento vamos bien. He tenido una curación después de la operación (…) En la primera curación me dijeron que el pie va evolucionando bien, que tengo que ir eliminando toda la azúcar del cuerpo. Y en eso estoy», comenzó diciendo Mauricio Medina.

Del mismo modo, también contó que estaba comiendo más sano y que también adelgazó. Junto con hablar de su estado de salud, reveló que su carrera tiene fecha de vencimiento fines de este año.

«De todas maneras, para palear mis gastos, yo no quiero que me hagan un beneficio ni nada de eso, sino que quiero hacer una rifa», aseguró previo a anunciar su retiro definitivo para tener una vida más tranquila y evitar el estrés.

«Es difícil tomar esta decisión, pero la pensé harto. Creo que está bueno, hay que dar un paso al costado, formé a varios humoristas y ellos serán el futuro del humor en este país», agregó el «Indio».

El custionamiento a su ex «partner»

Después de informar que tiene que agendar una fecha para su despedida de los escenarios, procedió a explicar sus razones para por fin a su exitosa carrera en el humor.

«Me retiro por hartas cosas: primero, porque la prensa no fue muy respetuosa conmigo. Y para que no pregunten más: no voy a volver con el Flaco. Y también para que vean lo que yo hago solo», detalló Mauricio Medina.

Después de nombrar a Paul Vásquez, procedió a referirse sobre lo que según él, pasó con su excompañero. «El Flaco nos acusó falsamente de un montón de cosas que eran mentira y eso no lo es grave, lo grave es que haya levantado la voz en mi casa, estando mi señora y mi hija ahí. Y eso no se lo voy a perdonar», reveló, junto indicar que él es muy orgulloso y que, tras su retiro, no se «va a echar a morir».