Paola Troncoso y su relación con Miguelito: «Me tiraba los cortes»

Este lunes se llevó a cabo un nuevo capítulo de Juego Textual, donde la invitada fue Paola Troncoso. La actriz y comediante, tal como adelantamos hace una jornada, fue llevada al límite por ocho conocidas panelistas en el espacio conducido por Sergio Lagos.

Además, la ex Morandé con Compañía habló sobre varios temas, tal como la fibromialgia que sufre desde los 30 años. Pero Paola Troncoso también sobre otras cosas, como de su relación con Miguelito y el humor de Morandé con Compañía.

Hans Malpartida y su fama de «lacho»

Sobre el final del programa y tras el inicio de la sección titulada «Cara a Cara», Paola Troncoso fue consultada por su relación con Hans Malpartida. Es decir, «Miguelito», su hijo televisivo.

«Tenemos una relación afuera igual que en el estudio. Miguelito es una persona adulta, pero como yo soy ferviente creyente de que todos tenemos un niño interior, veo que a él le aflora conmigo. Yo amo a Miguelito, con todo mi corazón, y estoy tan orgullosa de lo que ha crecido como actor, porque él viene del circo. No es mi compañero de trabajo, es mi hijo», dijo sobre su compañero.

La actriz, también, contó que esa relación se fue construyendo, porque cuando Miguelito recién llegó al elenco de Morandé con compañía no se comportaba así con ella. «Era súper carretero. Además, a mí me tiraba los cortes, no me decía mamá, sino Paola, y era súper lacho. Pero cuando empezamos a hacer de madre e hijo, eso automáticamente cambió», recordó la intérprete.

Como ya es costumbre en «Juego textual», al final de cada programa, el público entregó su veredicto sobre el invitado a través de diversos términos. Es así como de Paola destacaron palabras como «inspiradora», «luchadora», «sensible», «amorosa», «valiente» y «la mamá de Chile», entre otros términos.