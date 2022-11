«No tenía como negarlo»: la insólita revelación de Sergio Rojas sobre Daniela Aránguiz

La vida amorosa de Daniela Aránguiz ha tenido altos y bajos durante las últimas semanas, ya desde el mundillo de la farándula se han especulado muchas cosas. En esta ocasión, fue el turno de Sergio Rojas, quien habló de una supuesta maniobra que habría utilizado la chiquilla para investigar si Jorge Valdivia le fue infiel.

Fue a través de una nueva edición de «Qué Te Lo Digo» donde el periodista se unió a Luis Sandoval, para comentar la nueva papita que tenía de la ex chica Mekano.

¿Cuál fue la maniobra de Daniela Aránguiz para descubrir la presunta infidelidad?

Según pudo rescatar La Cuarta, Sergio Rojas señaló que la influencer habría puesto un GPS en el auto de Jorge Valdiva. Asimismo, la chiquilla se habría llevado una sorpresa después de eso.

«… Daniela había notado que Jorge andaba en algo y fíjate que no encontró nada mejor que ponerle GPS al auto», comenzó diciendo Sergio Rojas.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que el ex panelista de Me Late aseguró que la ex chica Mekano se habría dado cuenta de que el auto del «Mago» habría llegado a un motel.

«Daniela muy fiel a su estilo, no encontró nada mejor que mandar a una amiga para que fuera a sacar fotos», continuó diciendo Rojas, junto con aclarar que esto fue lo que dejó la patá en el matrimonio de Aránguiz y Valdivia.

Igualmente, el periodista de espectáculos reveló que esta mujer le habría cedido fotos a la influencer, y que esta última, encaró al exfutbolista con las pruebas en su mano.

«… en una primera instancia, lo negó, pero no tenía como negarlo porque estaban las fotografías», agregó el comunicador, aparte de contar que esta no habría sido la única vez, ya que en otra ocasión, Jorge Valdivia se habría reunido con una chiquilla en Viña del Mar.

«Incluso Daniela fue tan astuta que, en un momento determinado, sube una foto de una calle y el nombre de la calle», señaló Sergio Rojas tras dejar la grande con esta nueva información que ni Daniela Aránguiz ni Jorge Valdivia han cuestionado.