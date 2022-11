El cariñoso apoyo a Jorge Alis tras la derrota de Argentina: «Pecho frío»

El Mundial de Qatar 2022 comenzó y las selecciones comenzaron a mostrar sus primeras armas. Una de los combinados es el trasandino, quienes buscan quedarse con la cita mundialista antes del retiro de Lionel Messi. Aunque la cosa no empezó muy bien, pues este martes perdieron en su debut contra Arabia Saudita por dos a cero.

En ese contexto, nuestra Tencha Salvaje aprovechó la situación para ponerse en contacto con un reconocido hincha argentino a nivel nacional. Nuestra querida viejita habló con el comediante Jorge Alis, conocido en Chile como el «argentino cul…».

Revisa el audio completo:

El trasandino contestó el llamado de la abuelita Hortensia, pero el «jetón» no cachó de primera quien era. «Tencha, sabes que estoy súper triste, que bueno que me llamaste (…) ¿no me llamaste abuela para vacilarme?», dijo Alis en primera instancia quien dejó que tenía el «corazón hecho mier…».

Pero el humorista no se quedó ahí, ya que siguió desahogándose con la Tenchita tras el triunfo árabe ante la escuadra de Lionel Scaloni. Esto después de que la vieja rica le manifestó su preocupación y la de los muyayos de la 92.5.

«Los auditores de Radio Activa quieren hablar contigo, te quieren dedicar palabras lindas a ti, mi amor, de corazón», dijo la abuelita Hortensia, previo a darle rienda suelta a los oyentes de la radio de la gente feliz.

«Bonita pecho frío»; «ahí quedaron argentino cu…»; «perdió Argentina… nos importa un pi…», fueron algunas de las hilarantes reacciones de los muyayos que estaban escuchando el Show de la Tencha, yque se unieron a la «plan» de la abuelita Hortensia quien estaba molesta con Jorge Alis.

«Tú viniste para la radio y yo estaba en cama con Covid, y ni siquiera me mandaste un mensaje, nada we…», dijo la Tencha Salvaje cobrándosela al argentino cul… pable de las risas de los que vayan al Enjoy de Chiloé este viernes y el sábado en el Casino Dreams de Puerto Varas.