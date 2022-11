«Yo estuve ahí»: Natalia Cuevas contó la firme sobre el conflicto de Mauricio Medina y Paul Vásquez

Mauricio Medina, más conocido como el «Indio», impactó al mundo del humor tras anunciar su retiro de los escenarios debido a problemas de salud asociados a su diabetes. En ese contexto, el humorista también reveló a la despedida que tiene pendiente y a un conflicto que tuvo con su excompañero en Dinamita Show: Paul «Flaco» Vásquez.

«Me retiro por hartas cosas: primero, porque la prensa no fue muy respetuosa conmigo. Y para que no pregunten más: no voy a volver con el Flaco. Y también para que vean lo que yo hago solo», explicó Medina.

Además, el comediante también aseguró que Paul Vásquez lo acusó de varias cosas que, según él, eran falsas. Sin embargo, pese a lo anterior, aquello no fue lo más polémico de la situación.

«Lo grave es que haya levantado la voz en mi casa, estando mi señora y mi hija ahí. Y eso no se lo voy a perdonar», reveló el «Indio».

La explicación de una testigo del conflicto de los ex Dinamita Show

Según informó Publimetro, la humorista Natalia Cuevas fue contactada por el nuevo espacio de TV+, «Sígueme Y Te Sigo», donde procedió a contar la firme sobre la polémica que impidió el regreso del dúo humorístico que triunfó en el Festival de Viña del Mar.

«Yo estuve ahí cuando estaba el epicentro del problema y ellos estaban muy dolidos por la situación (…) no quiero pelar al Flaco, pero era un problema de plata, del IVA, entonces ahí hubo un tema que lo manejaba Lisette (esposa de Mauricio Medina), quien pagó ese IVA, pero parece que no estaba muy de acuerdo el Flaco», comenzó diciendo la artista nacional.

Igualmente, Cuevas explicó que la pareja del «Indio» era una buena madre, esposa y que ella tomó el control de la situación mientras que el humorista estuvo enfermo. «Ella como dueña de casa tenía que tomar control de las cosas y pasa esto. Y se desmorona Lisette, porque tenía miedo de que le afectara a su trabajo, porque era lo más sólido que tenía en ese momento», detalló la comediante.

«Lloraba por todo y a mí me dio mucha impotencia de verla así tan quebrantada, después de toda la responsabilidad que tenía sobre ella. Y nosotros consolándola, sin saber los pormenores», reveló Natalia Cuevas sobre la esposa de Medina.

Cabe destacar que la humorista enfatizó en las palabras del «Indio», ya que recordó que él decía que nunca le iba a perdonar que le haya faltado el respeto a su esposa y en su casa. «… los dos (Mauricio y Lisette) han sido unos guerreros», remató la actriz e imitadora chilena.