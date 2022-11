«Pensé que era un cálculo al riñon»: Angélica Castro revela el motivo de su delicado estado de salud

Angélica Castro reveló el pasado 3 de noviembre que no iba a poder decir presenta en la más reciente Teletón, debido a que se encontraba en observación en una clínica. En aquel momento, la actriz entregó el motivo por el que no pudo estar presente en la cruzada solidaria, pero este no era del todo cierto.

«Con mucha pena, les tengo que contar que este año no podré estar en la mesa digital de esta Teletón», anunció la comunicadora en su perfil de Instagram. Del mismo modo, la actriz complementó sus palabras diciendo: «estoy en la clínica (no es nada grave) pero estoy en observación por un cálculo renal», explicó casi dos semanas antes de volver a su programa online, «Mujer sin Filtro» donde aclaró la real causa de su delicado estado de salud.

¿Cuál fue el problema de salud que afectó a Angélica Castro por varios días?

«Lo que quiero decir porque es muy importante para que sepan. Yo pensé que era un cálculo al riñón, y empezaron a hacer exámenes y se dieron cuenta que no», indicó la actriz en una nueva explicación sobre el problema de salud que le impidió estar en la Teletón.

Junto con lo anterior, Angélica Castro aclaró: «tenía una malformación en el uréter que estaba escondido como a la altura del riñón, entonces claro uno bota sangre», detalló la comunicadora, según consignó Corazón.

«Lo importante es que me operaron, cauterizaron, estuve en la clínica varios días, me dieron una semana de reposo y hoy estoy de alta, media relativa, porque tampoco es que puedo seguir al ritmo que a mí me gusta», informó presentadora de tevé.

Además, después de revelar el verdadero motivo que la mantuvo alejada por varios días de las redes, Angélica Castro dijo: «ahora estoy sanita y me voy a empezar a preocupar también de mí, porque creo que a veces el cuerpo uno deja de escucharlo, y uno lo habla, lo escribe, pero es fácil olvidarlo», remató la actriz en el espacio online.