¿Qué se comió?: Cristiano Ronaldo sorprende al sacarse algo de los shorts en pleno partido

Cristiano Ronaldo debutó junto a la selección portuguesa con una victoria en el Mundial de Qatar 2022, en un partido válido por el Grupo F de la cita mundialista. Pero el gol y el nuevo récord del astro portugués no fue lo único que llamó la atención, ya que Ronaldo se hizo viral por una curiosa situación en pleno encuentro contra Ghana.

El destacado futbolista de 37 años alcanzó 118 goles con la camiseta lusa, gracias a su gol en la victoria por tres a dos ante la selección africana. Además, este tanto le permitió llegar a ser el único jugador masculino en anotar en cinco mundiales distintos. A esto se suma que por obvias razones, Cristiano Ronaldo fue galardonada con la distinción del mejor futbolista del partido.

Los pergaminos individuales mencionados anteriormente pasaron a un segundo plano en las redes sociales. Esto ya que el ahora exjugador del Manchester United, fue sorprendido en una inesperada situación durante el encuentro contra Ghana.

Fue alrededor del minuto 36 del encuentro cuando Cristiano Ronaldo se metió la mano en su short para sacar algo. Esta búsqueda se extendió un par de segundos hasta que finalmente tomó algo y se lo llevó a la boca para la sorpresa de muchos.

Las redes sociales estallaron con estas breves imágenes del futbolista portugués, debido al aspecto hilarante del momento y por la incertidumbre de lo que Cristiano Ronaldo se comió. En este sentido, según rescató Marca, desde la federación portuguesa de fútbol informaron que había sido un chicle. Aunque en otros medios han señalado que lo que Ronaldo se llevó a la boca fue una pastilla y/o suplemento energético.

El siguiente partido de Portugal por el Mundial de Qatar será el lunes 28 de noviembre a las 16.00 horas de Chile y contra Uruguay.

What did he put in his mouth? Toffee mixed with what?#FIFAWorldCup #Portugal vs #Ghana #BlackStars pic.twitter.com/gAQ8Tad5hx

— GraphicOnline (@Graphicgh) November 25, 2022