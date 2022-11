Sería otro exfutbolista: Natthy Chilena revela que tiene videos íntimos con famosillo

Natthy Chilena ha dejado la grande en las últimas semanas dentro del mundo del espectáculo chileno, debido a la filtración de registros íntimos con Mauricio Pinilla. En esa misma línea y no contenta con lo anterior, la chiquilla ahora disparó contra otro conocido rostro del mundo del fútbol y ahora de las comunicaciones.

Él apuntado ahora es ni más ni menos que Jorge Valdivia. La creadora de contenido para adultos contó que supuestamente cuenta con videos de ella junto al «Mago». Estos registros no serían recientes en el contexto de la prestación de servicios sexuales por parte de la chiquilla.

La presunta nueva posesión de videos íntimos de Natthy Chilena con un famosillo

«Del 2019 que tengo videos con él. Los tengo grabados… quiere fotitos, quiere videitos, como tengo a su esposo haciendo con sus amigos, haciendo «bukkake», chupando hasta el ho…», comenzó diciendo Natthy Chilena en una transmisión en vivo, apuntando directamente a Daniela Aránguiz.

Del mismo modo, la escort entregó más detalles de los presuntos registros: «tengo videos grabados en mi departamento, en un auto, tengo videos también grabados en moteles, tengo videos también grabados en… no lo puedo creer, hasta en la calle po'», relató la chiquilla según pudo rescatar el medio Infama.

Los antecedentes de la escort con Mauricio Pinilla

Cabe señalar que Natthy Chilena ha entregado mucha información durante las últimas semanas, respecto a su reciente polémica con «Pinigol». Todo después de subir una historia con el ex goleador de la «U» en un carrete.

«Estábamos todos locos, me dio una pila, hace cuatro meses no consumía. Quedé loca loca y empecé a subir todas las stories, no cachaba ni de mi alma», detalló la escort respecto al hecho mencionado anteriormente.

A lo anterior se sumó un audio filtrado donde Natthy Chilena entrega información sobre lo que habría pagado Pinilla para contar con sus servicios. «Me pagó 2 millones 600 (mil) y ayer se cagó con 350 lucas. Le habría sacado más plata hasta que le llegaron los mensajes», sostuvo de forma deslenguada.