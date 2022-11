TikTok: el potente «antes y después» de Ignacia Michelson que se hizo viral

Ignacia Michelson suele robarse los corazones de sus seguidores a través de sus redes sociales. Sin embargo, la chiquilla impactó a sus fanáticos recientemente por otra situación. Esto ya que a través de internet se viralizó un inesperado registro, donde se compara dos fotos de ella: una antigua y una de su reciente sesión de fotos para Playboy.

Fue a través del perfil de TikTok de una «fanpage» de la ex Acapulco Shore, donde quedó la grande entre los seguidores de Ignacia Michelson. Pues el registro sumó muchas visualizaciones y reacciones en el perfil.

La comparación de Ignacia Michelson que dejó la grande en las redes

«Si ves este video ojalá tengas un glow up ❤️ #ignaciamichelson #xyzbca #fypシ #viral #fyp #parati», escribió la cuenta de TikTok dedicada a la modelo nacional, que suma más de un millón de seguidores.

Asimismo, el video también alcanzó cifras exorbitantes, ya que se hizo completamente viral tras sumar cerca de dos millones de visualizaciones. Esto además de los más de 184 mil corazones que alcanzó las publicaciones y los cientos de reacciones de los internautas dentro de la publicación.

«Definitivamente el dinero si compra la felicidad😳»; «siempre he dicho no somos feeeeas, solo somos pobreeees😂. Bella la nachaaa»; «No me lo puedo creer»; «de las dos formas eres hermosa 🥰»; «a mí si se me hizo linda también en la primera foto 🥺»; «Pero bonita, siempre has estado», fueron parte de los comentarios que dejaron los fanáticos de «Nacha» en la cuenta dedicada a ella.

Cabe recordar que Ignacia Michelson sufrió la perdida de su cuenta principal de Instagram, donde hace poco sufrió un par de osadas postales con la también chica Playboy, Celia Lora. Por ahora, la chiquilla se encuentra rompiendo corazones en su cuenta de respaldo, donde también suma cientos de miles de seguidores.