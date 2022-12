Angie Alvarado agradece a su madre por defenderla de la «gente loca»

Anita Alvarado sacó su instinto de «madre leona» y dejó la grande en el mundillo del espectáculo chileno, tras hacer bolsa a Daniela Aránguiz en una transmisión en vivo que llegó a 82 mil espectadores. Es por eso que Angie, su hija, no dudó en agradecer la gran defensa de su mamá, pese a toda la exposición mediática.

Recordemos que la ex chica Mekano hizo pebre a la hija de la ex Geisha chilena. A través de su red social dijo que no tenía la culpa que «no pescaran en serio» a la hija de Anita. Y, junto con lo anterior, arremetió diciendo que Angie no tenía valores por «meterse con hombres casados con familia».

Las palabras de Angie Alvarado en redes

Después de las diversas interacciones de Anita y Daniela Aránguiz en redes, y las declaraciones de la influencer en su rol de panelista de Zona Estrellas, por fin pudimos presenciar algún tipo de publicación por parte de Angie Alvarado.

En primera instancia, la ex Pelotón compartió una indirecta del porte de un bosque a través de las historias de su Instagram. «Las personas felices no pierden el tiempo haciendo mal a los demás. El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa. Tú sigue brillando», lanzó en su publicación.

Pero el tema no se quedó solamente en lo anterior, ya que se repitió la fórmula, aunque desde la red de social de Anita Alvarado. La ex geisha compartió un mensaje de WhatsApp de su hija, quien agradeció la defensa de su madre pese a toda la exposición mediática.

«Mamita hermosa, gracias por tanto, por exponerse solo para defenderme de la gente loca! La AMO PROFUNDAMENTE, la respeto por sobre todas las cosas y me siento tan orgullosa de ser su hija!!!», comenzó diciendo mediante la plataforma de mensajería.

Asimismo, Angie Alvarado continuó diciendo: «Y es verdad lo que me escribieron, todos quieren una mamá como usted, pero Dios me la dio a mí y soy feliz y agradecida por eso… la amo mami y la extraño infinito», remató la ex chica reality, quien fue compartida orgullosa por su madre quien se tomó la farándula chilena en los últimos días.