Cristián de la Fuente irrita a mexicanos y sacan a relucir su infidelidad

El domingo 18 de noviembre fue histórico, la Selección Argentina se coronó campeona del mundo. El equipo venció 4-2 por penales a los franceses. Cristián de la Fuente, aprovecho la instancia para ir a apoyar al blanco celeste al restaurante del hotel que se esta quedando en México.

Enseguida llamo la atención entre ciudadanos mexicanos que lo siguen en su Instagram. El actor compartió un video a través de sus red social mientras se jugaba la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia.

Las declaraciones de Cristián de la Fuente

En la publicación, el conductor de la 71 edición de Miss Universo, cuestiono por qué los mexicanos le entregaban el apoyo a la selección francesa antes que al hermano latinoamericano, Argentina.

«No sabía que en México había tanto francés. Todos apoyando a Francia. Después le dije a alguien «Oye, qué increíble que haya tanto francés en México»», comentó.

Luego el actor comenta que un asistente del mismo restaurante le responde que en México le van en contra a la selección argentina. «Que mal, siempre esta mal ir en contra de alguien, ¿Por qué no ir a favor? Por eso vamos Argentina», finaliza su video.

El cuestionamiento de los mexicanos

Los dichos de Cristián de la Fuente fueron analizados por el programa de espectáculos mexicano «De Primera Mano». Los integrantes del panel cuestionaron lo expresado por De La Fuente.

«Si no estás a gusto, vámonos» manifestó el conductor Gustavo Infante, mientras hacia un gesto invitándolo a irse del país si no le agrada.

«Uno le va a quien le da la gana. No puede decir este señor, actor, que por cierto hay cosas más graves que ha hecho que sí son cuestionables de las cuales no quiere hablar mucho como su infidelidad reciente», arremetió panelista del programa.

«Perdona que lo meta así, pero si está criticando a los mexicanos, yo también me estoy recordando las cosas que no me gustan del actor», agregó la panelista.

«Mucha gente le íbamos a Francia, porque no le gusto la actitud antideportiva de Argentina», comenta el conductor.

«El señor Cristián de la Fuente no va a venir a educar aquí a México«, «Muy mal, deberías de cuidar otras cosas, no la afición del país que te da de comer», finaliza el conductor del programa.