¡En ayuda de los niños de Viña!: Daniel Fuenzalida lidera programa solidario en vísperas de Navidad

Radio Activa no para, ya que tal como te contamos en los distintos sorteos que se realizaron este viernes 23 de diciembre, la 92.5 tenía un ojo puesto en el lamentable incendio en Viña del Mar.

Es por eso que la radio de la gente feliz se pone la camiseta nuevamente con una nueva campaña solidaria. Se trata de un programa especial de Radio Activa. Este será animador por Daniel Fuenzalida y será realizado con el fin de recolectar juguetes para los niños de la Quinta Región.

Revisa el audio completo a continuación:

«Vivimos una mañana tan bonita entregando los premios, una mañana bonita de nosotros como equipo, y la verdad que me vine a hacer unas cosas que tenía que hacer, viendo y escuchando noticias, y no podemos estar ajenos en esta fecha, no nos podemos descuidar de los niños de Viña», comenzó diciendo nuestro querido huevito.

Así fue como la voz de la Central Radioactiva explicó la iniciativa de la 92.5 que tiene preparada para pasar las vísperas de Navidad. «Nos organizamos como radio y queremos hacer este programa especial para que nos puedan ir a dejar un juguete, un regalito», agregó Daniela Fuenzalida.

¿Dónde puedes venir a dejar tu regalo para los niños de Viña?

La invitación queda hecha desde ya, pues desde ahora estaremos recibiendo tu aporte en la dirección en Eliodoro Yáñez 1783. Puedes realizarlo este mismo viernes, dejando tu regalo en portería o incluso compartiendo con todos los muyayos de Radio Activa.

«Es regalar como si le estuvieras regalando a tu hijo. Juguetes en buenas condiciones, juguetes nuevos. A un niño le gusta abrir un paquete nuevo, un regalito, y por eso el llamado es tan urgente», enfatizó el huevito.

Los consejos de las autoridades tras la catástrofe en la Quinta Región

Durante la tarde de esta viernes, la cuenta de Twitter del Ministerio de Desarrollo Social y Familia entregó una serie de recomendaciones para enfrentar una situación de emergencia.

Entre ellas, se encuentran dos importantes sugerencias tanto para los niños como para los adolescentes, para que se sientan seguros en un momento que requieran de tu ayuda como adulto.

Compartimos 10 consejos para apoyar a la niñez, en el marco del Estado de excepción constitucional para catástrofe que decretó el Presidente @GabrielBoric, debido a los #incendios que afectan a la región de Valparaíso. pic.twitter.com/JlP02W7Pvu — Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) December 23, 2022