Radio Activa Te Cambia La Vida: Conoce a los grandes ganadores de los dos viajes a Brasil

Una gran jornada se vivió durante este viernes 23 de diciembre, cuando se dieron a conocer los nombres de las personas ganadoras del concurso «Radio Activa Te Cambia La Vida».

Dentro de la misma línea, salieron al aire de las personas que se irán a Brasil a disfrutar de sus vacaciones con todo pagado, en lo que es un tremendo premio patrocinado por Tevai.

Los llamados en Radio Activa

En primer lugar, conocimos la historia de Valeria, quien fue la primera ganadora de los dos viajes que se entregaron en vivo.

La mujer que, en un principio no podía creer que se había quedado con el tan anhelado premio, contó un poco de su situación mientras hablaba con Daniel Fuenzalida.

«No te puedo creer huevito muchas gracias», expresó la emocionada mujer, para posteriormente contar un poco más de ella.

«Soy de Santiago, estoy en la casa. Estoy sin trabajo, yo trabajo como chofer», dio a conocer.

Respecto a su participación, expresó que solamente había enviado 3 mensajes, momento en el que también contó que aprovecharía la oportunidad para irse con su pareja.

«Ayer mandé el tercero y dije, por favor que me llamen. Ahora estaba esperando, porque como siempre hacen el sorteo más tarde y ahora contesté lo que había que contestar». Concluyó la emocionada Valeria.

Escucha el momento a continuación:

Pero eso no fue toda la emoción que se pudo vivir durante la jornada, ya que posteriormente vendría la segunda persona ganadora.

«Radio Activa, 92.5, solo se vive una vez», se esuchó como respuesta ante el llamado de Daniel Fuenzalida.

Nataly Alarcón, una periodista que trabaja en la Municipalidad de La Granja, se convertía en la segunda ganadora del pasaje para dos personas a Brasil.

«Estoy en la oficina, estaba con el celular al lado», dio a conocer la mujer, cuando se encontraba un poco más calmada.

Ante la consulta de Fuenzalida, la mujer expresó: «Mandé como 10 mensajes, de hecho, estaba mandando uno justo ahora y me llamaron».

En este caso, Nataly aún no sabía con quien irse. Aunque, ante una broma del ex «Huevo», no dudó en lanzarle la invitación

«Contigo po huevito», fue la frase que se dio dentro del gran momento.

Revive la conversación aquí: