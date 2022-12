Gala Caldirola se lleva todas las miradas con osado video en lencería

Gala Caldirola no para de sorprender a sus fieles fanáticos de la plataforma donde posee cerca de tres millones de seguidores. La modelo española sigue luciendo su cuidada figura, debido a la ola de calor en suelo nacional y el cambio de estación al esperado verano.

Cabe señalar que la ex chica reality ha estado en la palestra debido a las múltiples especulaciones de su relación con Mauricio Pinilla. Pero la chiquilla no ha pescado toda la mala onda relacionada con su nombre, y solo se ha enfocado en recibir los rayitos del sol.

Así ocurrió hace poco en su perfil de Instagram, ya que Gala Caldirola volvió a enamorar a los millones de cibernautas que ven su contenido. Esto último mediante una destapado registro, donde la española se luce con un conjunto de ropa interior de color blanco, que provocó más de un suspiro en su cuenta.

«Sunset light (luz de puesta de sol)», manifestó la ex chica reality mediante el coqueto video donde dejó poco a la imaginación, que le permitió cosechar más de 22 mil corazones en menos de un día.

No obstante, pese a las decenas de piropos asegurados que pudo haber tenido Gala Caldirola, ella prefirió cerrar la cajita de comentarios. La reciente publicación no tuvo reacciones escritas, ya que no faltaban los desubicados mensajes que aluden a su affaire a Mauricio Pinilla.

Los coquetos registros de Gala Caldirola en redes

Gala Caldirola dejó la grande hace poco, gracias a una foto y un video disfrutando del sol al borde de una piscina. Los registros fueron subidos en un contexto de relajo y comercial, de su nueva colección de traje de baño y de una promoción de una conocida agua tónica.

En primera instancia, la española compartió una coqueta fotito en traje de baño promocionando la nueva colección. La misma que está disponible en una conocida multitienda. Esta le valió decenas de piropos, como el de su amiga, Laura Prieto, quien comentó: «Hermosa 💕🫠».

Sin embargo, fue en el segundo registro donde la ex chica reality dejó aun más la grande. Esto fue gracias a un video donde la chiquilla donde comenzó luciendo su retaguardia, para después servirse un refrescante vaso de agua que derramó en la piscina.