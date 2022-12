«La cosa se viene muy mal económicamente»: Latife Soto y su preocupante predicción para el 2023

La reconocida tarotista nacional, Latife Soto, se atrevió a tirar todas las cartas a través de su cuenta de Instagram y predijo lo que se le viene a Chile para el próximo año.

Dentro de los temas que tocó, llamó mucho la atención lo que se espera, según sus predicciones, en el ámbito económico para nuestro país. En este, aseguró que las cosas no se vienen tan bonitas como a uno le gustaría.

¿Se viene el sexto retiro?

En el inicio de su video, la mujer expresó «en junio yo hablé que iba a estar complicada la parte económica y lo está. Entonces, hoy no lo estamos pasando tan bien y yo quería hablarles de algunas cositas que no estarán fáciles”.

Dentro de estas, destacaron sus visiones respecto a los temblores, mencionando que para el próximo año «va a temblar mucho», aunque llamó a la calma, señalando que Chile es un país sísmico en general.

También habló de los temas de seguridad, en donde explicó que «Si me preguntan por la delincuencia, es todos los días aumento. Y si me preguntan por la seguridad, no tenemos seguridad”. Bajo este punto, expresó que, en base a la suma de los números que componen 2023, es decir, el 7, el año entrante se podría representar como uno con militarización y control.

Uno de los puntos más llamativos que presentó Latife Soto en sus vaticinios fue el de un potencial sexto retiro. En este ámbito, su respuesta fue positiva para quienes lo piden, explicando que, ante lo mal que se vienen las cosas económicamente « lo van a tener que dar (…) no les va a quedar otra que ayudar». Dejando en claro que una cosa llevará a la otra.

La guinda de la torta fue la intriga que generó su último mensaje, en donde dijo que el próximo año se destaparían muchos secretos, razón por la que la gente se enteraría de «cosas tremendas», según dio a conocer La Cuarta.