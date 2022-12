La respuesta sin filtro de Karen Bejarano tras rumor de supuesto romance con Gary Medel

La polémica entre Karen Bejarano y Daniela Aránguiz está lejos de terminar. Después del conflicto entre ambas chiquillas tras coincidir en El Discípulo del Chef y la defensa de Anita Alvarado a la cantante, los palos siguieron en la pantalla chica y ahora en las redes sociales.

Recordemos que la panelista de Zona de Estrellas no solo ocupó su espacio para desahogarse tras toda la polémica con la ex geisha, ya que la chiquilla se despachó con manso cahuín que involucró a ni más ni menos que a Gary Medel.

Esto ocurrió mientras hablaban de los romances de algunos futbolistas chilenos, donde Daniela Aránguiz dijo: «Faltó la Karen Paola con Gary Medel», soltó junto con agregar: «Lo único que voy a decir es que Gary pololeó con la primera señora porque se parecía a Karen Paola», indicó de forma deslenguada.

Pero esta especulación no pasó de largo, ya que Karen Bejarano utilizó su red social para contestar sin filtro al rumor de la panelista de Zona de Estrellas. «Con la imaginación que tienen algunas personas, deberían dedicarse a escribir ficción de vez de inventar we…», respondió la cantante, negando tajantemente la «revelación» de Daniela Aránguiz.

Los anteriores palos de Karen Bejarano en redes

Recordemos que Karen Bejarano utilizó sus historias para compartir un misterioso mensaje, después de los cientos de mensajes negativos dirigidos a Daniela Aránguiz. «En la vida, todo se devuelve… El Karma», señaló la ganadora de una las recientes ganadoras de El Discípulo del Chef.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que después de las declaraciones de la ex pareja de Jorge Valdivia en Zona de Estrellas, la cantante no se guardó nada en su perfil.

«Tantas veces se dijo que yo me hacía ‘la víctima’ por hablar de salud mental… Lo único que puedo decir es que tener bien ‘tu salud mental’, te salva de ser la víctima», escribió Karen Bejarano en su cuenta de Instagram, previo al potente que involucró a su persona y al histórico de La Roja.