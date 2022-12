Marlen Olivari sobre algunas manifestaciones feministas: «No son todos los hombres violadores»

Marlen Olivari dio vida a la segunda patita semanal de Juego Textual en Canal 13. La ex Morandé con Compañía se sometió a las diversas preguntas de las conocidas panelistas del programa conducido por Sergio Lagos, quienes le recordaron unas polémicas declaraciones sobre el movimiento feminista.

Fue en «Campo Minado», la primera sección de la noche, donde Begoña Basauri le preguntó a la showoman por su opinión sobre el feminismo.

«Yo he apoyado siempre todas las causas de mujeres, pero siento que este movimiento es un poco sectorizado. Yo apoyo a todas las mujeres, piensen como yo o no. Tenemos que apoyar al género femenino más que a un sector, independiente de la ideología. Vi en el estallido social que dio la sensación de que el movimiento feminista es más de izquierda», opinó Marlen Olivari.

La sincera opinión sobre el feminismo

Según indicó la ex Morandé con Compañía, no concuerda con algunas de las manifestaciones del feminismo actual. «De ‘Las Tesis’ no me gustó que señalen a los hombres como violadores, cuando no son todos violadores. Tengo papá, abuelo, hermano hombre, hijo hombre, y no son todos los hombres violadores», señaló, agregando que le gustaría que todas las mujeres fueran defendidas por igual.

«Si agreden a una republicana, que también la defiendan. A una PDI, que también la defiendan. Si gana una mujer como presidenta en Italia por primera vez, que también la feliciten, aunque sea de derecha», opinó.

Sí destacó haber sido parte de muchas campañas del Sernam, entre ellas, algunas propiciadas por el feminismo. «Yo participé activamente de la ley de acoso callejero. Todas estamos chatas de que te griten cosas. Es difícil evitar que todos te digan cosas, pero ahora por lo menos el hombre la piensa», dijo, y agregó que para ella es muy importante que su hijo Lorenzo, de 11 años, esté consciente de esas cosas.