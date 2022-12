Miriam, pon la tetera: revelan supuesto affaire de Millaray Viera con importante figura de CHV

Recientemente Millaray Viera, ex rostro de «Sabingo» en CHV, terminó su relación de dos años con Chino Sepúlveda, DJ chileno.

La ex conductora siempre mostraba lo feliz que era la pareja ante sus redes sociales. A pesar de todo su ex pololo, Chino Sepúlveda, tomo la decisión de cerrar sus cuentas para evitar mensajes innecesarios.

El termino fue comentado por el panel de «Zona de Estrellas», donde expusieron que los 2 años de relación habrían sido complicados para él, ya que no estaba acostumbrado a lo reconocida que es la conductora.

El nuevo romance de Millaray Viera y la razón del quiebre

En el live dominical «Qué te lo Digo», integrado por Sergio Rojas, Luis Sandoval y Paula Escobar contaron a sus seguidores un rumor que corría por los pasillos de CHV antes de que Millaray dejara el canal.

«Les tengo otro cahuín», comenta Rojas. El periodista contó que Millaray Viera celebró su cumpleaños la semana ante pasada y habría invitado Jean Philippe Cretton, pero solo con una condición. «JP no debía ir con Pamela Díaz, una persona non grata en la casa la ex «Sabingo»», comentó Rojas.

Inmediatamente saltó Paula Escobar a negar que el affaire fuese JP Cretton. «Ustedes saben que hay un rumor de pasillos por CHV, del por qué habría terminado con el Chino». «Él la habría pillado en un affaire con alguien de Chilevisión», manifestó.

Muy seguro de su respuesta, Sergio Rojas, respondió es «Jean Philippe Cretton».

«No», arremete Escobar.

Dentro de los visitantes del live se encontraba, Jacqueline Ureta, maquilladora que ha participado en varios canales de televisión, por lo que estaría en medio de todas las papitas. La misma que hace un tiempo denunció a Macarena Venegas por malos tratos.

La maquilladora lanzó el nombre del supuesto affaire de Millaray Viera, el sujeto en cuestión era nada menos que el rostro noticiero Daniel Matamala. «Es como el Brad Pitt de CNN», agrega escobar.

Actualmente ambos rostros se encontraría solteros, puesto que Daniel Matamala terminó su relación con Blanco Lewin y Millaray Viera con Chino Sepúlveda.

Si gustas puedes revisar lo conversado desde 1:03:00 en adelante.