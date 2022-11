El palo de Pamela Díaz a TV+ tras fin de Me Late

No cabe duda que el fin de ‘Me Late’ se ha convertido en el tema de las últimas semanas, a partir de la inesperada decisión de TV+, quienes hasta el momento no se han referido a los motivos de su término. Mientras que los ahora ex panelistas, no han dudado en lanzar sus propias teorías.

Y en las últimas horas, el extinto espacio volvió entrar a la noticia, gracias a Pamela Díaz, quien durante la jornada del lunes grabó un nuevo capítulo de su Podcast ‘Hoy es Hoy’, donde no dudó en lanzar algunos comentarios sin filtro en contra de la estación.

Resulta que La Fiera tuvo como invitados además de Chiqui Aguayo, a nuestro querido Daniel Fuenzalida y a Sergio Rojas, ex miembros de ‘Me Late’ y con quienes compartió durante su paso por la versión prime del espacio de farándula.

Es en este contexto que, de acuerdo a lo consignado por Publimetro, previo a comenzar con la conversación con sus excompañeros, Pamela Díaz se mandó un palo con todo en contra del canal que incluso ya tiene un reemplazo para el programa.

«Aquí estamos, a punto de partir nuestro podcast, y tenemos a los ex de ‘teve menos’. Los echaron, pobrecitos» lanzó la comunicadora fiel a su estilo y entregando su apoyo a nuestro Huevito y a los panelistas de ‘Me Late’.

Pamela Díaz fue tentada por TV+

Hay que mencionar que esta no es la primera vez que Pamela Díaz crítica públicamente la decisión del canal privado de sacar al programa. Así lo demostró en un comentario de Instagram a Daniel Fuenzalida, luego de que el locutor de ‘Central Radio Activa’ diera a conocer la noticia.

«Qué pena y rabia, pero así es la TV (…) ustedes son secos y se viene algo mejor», escribió en su momento la influencer.

Y al parecer, este no habría sido el único gesto de apoyo con sus compañeros, pues Sergio Rojas aseguró que Pamela Díaz habría rechazado una oferta de TV+. «La llamó Mauro Caro y Gonzalo Cordero y me dicen que ni siquiera quiso hablar con ellos (…) eso me habla de decencia, la Pamela podría cobrar millones por ir a animar a ese canal, porque los ejecutivos de canal están muy excitados con su figura».