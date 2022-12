«Nos estaban amenazando»: Vale Roth relata el fuerte asalto que sufrió

Durante la tarde de ayer, Vale Roth alertó a sus seguidores tras dar a conocer que había sufrido un robo a las afueras de su hogar.

Además de esto, la mujer contó que el violento actuar de los delincuentes no se detuvo ahí, ya que posteriormente procedieron a extorsionar a su familia.

El relato de Vale Roth

En sus historias de Instagram, la ex chica reality partió contando: «Me asaltaron ayer».

A lo que posteriormentem sumó los detalles de manera más concreta. «Estaban dos hue… en moto, esto fue afuera del departamento, afuera. Faltaba un minuto para que llegara el Uber, yo estaba escuchando música, con el teléfono en la mano y pasaron por atrás y me quitaron el teléfono«, expresó.

«Hice un poco de fuerza, pero el hue… andaba con una pistola acá (en su mano), no iba a hacer nada claramente. Así que se fueron y eso, por lo menos no me pasó nada«, concluyó la mujer.

Además, según el relato de Roth, lo delincuentes habrían sido extranjeros. «Chilenos no eran, ni ca…«, fueron las palabras que relató.

Las extorsiones

Según contó Vale Roth, el hecho delictual no habría parado ahí.

«El teléfono sí está bloqueado, lo que pasa es que mi mamá, mi papá y Miguel están recibiendo amenzas porque sacaron el chip. Entonces, la empresa se demoró un poquito en bloquearlo y alcanzaron a hacer unas amenazas y unas extorsiones«. Contó en su historia.

Respecto a las extorsiones, la mujer alertó: «Ojo las cosas que tengan por WhatsApp, porque esos videos o fotos que yo tenía con Miguel, son lo que tienen ellos».

A lo que agregó: «No se pudieron meter a ninguna otra cosa y querían la clave de mi teléfono para desbloquearlo y meterse a cualquier cosa«.

«Por eso nos estaban amenazando, como ‘dame la clave de tu número o le voy a mandar todas estas cosas a tu mamá, a tu papá’ y cosas así, o a los números que tengo ahí», continuó relatando.

Aunque, en la historia final que publicó para hablar sobre el tema, dijo que al menos ella se encontraba bien y que podría salir adelante.

Revisa la historia a continuación: