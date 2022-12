Le prestó el closet: Vale Roth demuestra su apoyo a Anita Alvarado a través de su Instagram

En la antesala de lo que fue el polémico video de Anita Alvarado, Vale Roth expresó que estaría atenta ante lo que sería su respuesta, frente a los dichos de Daniela Aránguiz.

A través de una de sus historias, la ex chica reality y ahora influencer, dio a conocer su postura frente a lo que pasaba con la ex geisha y su hija. «Me encanta cuando saca las garras por su hija», mencionó en la misma.

Además, mencionó que junto a su pareja estarían atentos al horario en el cual Alvarado realizaría su live a través de las redes sociales. A lo que se sumó su mensaje de apoyo para ella: «Te amamos Anita».

Revisa el registro a continuación:

La polémica de Anita Alvarado

Por si no te enteraste, todo explotó el pasado viernes 9 de diciembre en el programa «Podemos Hablar» de CHV. En este, la ex geisha dio su opinión sobre Daniela Aranguiz, mencionando que ella no tenía dignidad por haber perdonado las infidelidades de su ex y dar prioridad al dinero.

Esto detonó en que Daniela usara sus redes para hablar de la vida sexual de Anita, expresando que, por haber estado con diversos hombres en este ámbito, ella sería quien tendría una pérdida de dignidad.

La respuesta de Daniela fue el punto detonante para que Alvarado se mandara un live de aquellos, en el que no se guardó nada. Con 82 mil visualizaciones, la mujer sacó las garras y se fue con todo ante la ex pareja del «Mago» Valdivia.

¡Quedó la grande!

Esto no sería el final de la polémica, ya que, en sus propias historias, la ex geisha se fue con todo su cargamento en contra de Daniela. «Me sacaste a mi hija en cara (Angie), la publicaste, ahora vas a sufrir y te prometo, vas a llorar», dando a entender que esta guerra de influencers, está recién comenzando.

Además, en otra de sus historias en su Instagram, dejó en claro que este 12 de diciembre se vendrían más respuestas respecto a los dichos de la mujer contra su hija.