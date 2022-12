«Toy que dejo la música cul…»: Pablo Chill-E alarma a sus seguidores por mensajes en sus historias

Durante la tarde de este martes 13 de diciembre, el artista nacional Pablo Chill-E utilizó su Instagram para criticar a quienes manejan el género urbano.

Además de esto, se sumó un mensaje que dejó con mucha incertidumbre a los fanáticos del ícono urbano nacional respecto a su futuro en la música.

Los descargos de Pablo Chill-E

Las historias publicadas por el artista, que ya no están disponibles, eran principalmente en contra de quienes manejan la industria musical.

En estas, se criticaba el actuar de los mismos, expresando que habrían convertido el espacio como tal en un circo.

“Toy que dejo la música cu… y me dedico a otros negocios. Ahora todo es un circo con empresas millonarias que usan a otros we… sin talento pa explotar jóvenes que si tienen talento”, fueron las palabras que escribió el cantante en sus redes.

Dicha historia, causó cierto temor entre sus seguidores, por la posibilidad de que el cantante abandone el género.

Además de esto, el artista subió otra historia con sus descargos.

“El 23 sale Duende verde y era la música cu… no esperen nada más de mí. Ojalá no me lo bajen como me bajaron el tema con Yaga y Mackie. Y si lo bajan no fue por mi culpa porque la gente piensa que todo pasa por uno y en verdad en esta industria de mier… uno no controla nada”, concluyó, según lo consignado por La Cuarta.

Sin embargo, todo terminaría por aclararse en la más reciente historia del artista, en la que habló más sobre la situación y su futuro.

«Todos nos frustramos como seres humanos k somos sobre todo cuando las cosas son injustas y esta es la única manera de yo descargarme y hacerles saber como uno se siente (…) hay pablo pa rato pero en estos momentos las cosas no están como uno quisiera», sentenció.