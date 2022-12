«Tremenda Diosa»: Lucila Vit dejó la grande con sensual foto en Instagram

La modelo y presentadora de televisión argentina, que ya cuenta con nacionalidad chilena, se mandó una fotito de aquellas aprovechando los días de calor.

Los suspiros no se hicieron esperar por parte de los internautas, algo que se evidenció en la cantidad de comentarios y «me gusta» que obtuvo la misma desde que fue publicado.

La publicación y la respuesta por parte de sus seguidores

A 3 días de haber sido publicada, la foto cuenta con más de 14 mil «me gusta» y supera los 300 comentarios, los cuales en su mayoría son alabando la belleza de la modelo.

«Que linda Lu», «Tremenda diosa» y «Tan bonita que mi corazón al verte palpita» fueron algunos de los tantos piropos que la modelo recibió.

Instagram: @lucilavit

La vida de Lucila Vit tras ser madre

La presentadora argentina viene de haber sido madre hace 7 meses, razón por la cual impacta tanto el buen estado físico que ha logrado mantener. Aunque, esto puede deberse a que la mujer nunca dejó de lado su rutina de entrenamiento.

Según definió en aquella ocasión la modelo, estaba cumpliendo uno de sus mayores sueños en la vida, el de ser mamá. Esto se dio junto a su actual pareja nacional, Rafael Olarra.

Antes del ex futbolista, Vit estuvo emparejada con el delantero argentino Lucas Passerini y previo a el estuvo con el golfista chileno Benjamín Alvarado.

Ante las dudas, la modelo explicó: «Me he organizado súper bien, puedo trabajar. Yo soy demasiado estructurada con mis cosas y tenía muchos miedos en cuanto a ser mamá y también en cuanto al trabajo, de no poder organizarme. Ha sido todo bastante fácil dentro de lo que es este mundo tan nuevo» según consignó el medio m360.

Además, en conversaciones con el mismo medio, la mujer explicó cómo ha sido ser mamá para ella.

«Ha sido un cambio al 100 % para bien, obviamente. Me habían metido mucho miedo al principio, en cuanto al embarazo, al post embarazo y no puedo decir que me sucedió lo mismo de todo lo que me dijeron, porque ha sido todo maravilloso, mágico, sobrenatural, inexplicable», reveló en aquella ocasión.