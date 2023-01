Andrés Baile sin filtro tras salida de Nataly Chilet: «Estoy más feliz que nunca»

«Sígueme y te Sigo» es el programa que se está robando todas las miradas en este momento por las constantes polémicas entre el equipo del mismo. Específicamente, el caso que más ha llamado la atención, es el de Nataly Chilet, quien recientemente anunció su renuncia del programa.

Ante esto, el programa de TV+ presentó su primer problema desde su estreno en el pasado mes de noviembre del 2022.

La renuncia de Nataly Chilet

Durante la tarde de ayer, se dio a conocer que Nataly Chilet, ya no sería parte del canal. Esto, por la alta cantidad de encontrones que tuvo con uno de sus compañeros del panel, Mauricio Israel.

Ante esto, la mujer salió a dar más detalles, explicando que seguiría en el canal, pero en un nuevo programa, el cual sería conducido por ella.

Sin embargo, aún no se han dado detalles del horario que tendrá el mismo, aunque se sabe que se enfocará en la cobertura de farándula.

Le tiraron un bosque

En la más reciente del programa mencionado anteriormente, el pasado 4 de enero, los comentarios para la Chilet no se hicieron esperar.

Al iniciar el programa, Francisco Kaminski soltó una broma hacia Andrés Baile mientras presentaba al panel. «Más solo que el dedo chico… Andrés Baile, por el lado izquierdo, se le fue su Mateucci«, fue el comentario del animador.

Ante esto, la respuesta de Andrés Baile no se hizo esperar. «Estoy más feliz que nunca. Estoy más feliz que nunca porque no está», fue el fuerte palo que soltó para su ex compañera.

Aunque posteriormente, se intentó sacar los pillos de una manera un tanto irónica. «Se fue… Mauricio Caro, nuestro director, se fue a Viña a ver locaciones y no lo tenemos hoy en nuestro oído», fueron las palabras del hombre que dejaron un tanto impactado a Kaminski, según consignó La Cuarta.