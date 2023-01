Sigue el show: Nataly Chilet soltó la pepa sobre su renuncia de «Sígueme y te Sigo»

Durante las últimas horas, el programa «Sígueme y te Sigo» ha sido foco de noticias por lo ocurrido con una de sus principales panelistas, Nataly Chilet.

Resulta que, según lo que se dio a conocer por parte del medio Infama.cl, la mujer no habría aguantado más los choques con Mauricio Israel.

La renuncia de Nataly Chilet

Recordemos que el programa lleva poco tiempo al aire, ya que su primera edición se dio durante noviembre del año pasado.

Es por este motivo que la información entregada por la periodista Cecilia Gutiérrez, causó tanto revuelo tras haber sido anunciada.

Fue por parte de la misma que se dio a conocer que, ante la mala relación que se presentaba con Israel, Nataly Chilet habría decidido dar un paso al costado del programa de TV+.

La respuesta de Chilet

Según consignó el medio Corazón.cl, la mujer habría hablado con Publimetro para dar más detalles sobre su renuncia.

Fue bajo este ámbito que la mujer confirmó que ya no será parte del programa anteriormente mencionado, pero que seguirá en el mismo canal.

«Me ofrecieron conducir mi propio programa, me preguntaron si me interesaba conducirlo y obviamente dije que sí». Fueron las palabras que entregó la periodista para el medio.

Además, aprovechó para contar un poco más de detalles sobre el mismo. «Estoy contenta, porque también es de espectáculos, reportajes y figuras nacionales e internacionales, similar al programa True E! Hollywood Story»

Según lo que contó la mujer, sus compañeros ya estarían enterados de su salida del programa.

«Les dije que estaría en otro proyecto, pero aportaría con toda la energía para contribuir en el tren programático», fueron las palabras con las que les habría dado a conocer la noticia.

Hasta el momento, no se conocen más detalles respecto al programa, aunque todo apunta a que ocupará el espacio que solía utilizar «Más Vivi que Nunca».