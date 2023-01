«Es el motor de mi vida»: Mayte Rodríguez explica por qué mostró el rostro de su hijo Galo

Mayte Rodríguez y su pareja, Camilo Figueroa, dieron la bienvenida a su primer hijo el 10 de enero del 2022.

Hace unos meses, Mayte decidió publicar una foto en su Instagram, donde reveló por primera vez el rostro de su hijo Galo.

El retoño de la actriz y modelo, cumplirá un año de vida la próxima semana. Evento que claramente será compartido por la mamita.

La razón de Mayte Rodríguez

Recientemente la hija de Carolina Arregui conversó con LUN sobre este nuevo episodio en su vida, es decir, la llegada de su primer hijo.

«El 2022 fue el año más lindo y revelador que he tenido en mi vida. Uno se aprende a conocer como madre. Yo era mamá de tres perros y llegó esta criatura que me mueve el piso y es el motor diario de cada cosa que hago», comentó.

El diario online, le preguntó por qué decidió mostrar a su hijo a través de Instagram, ya que hay muchas famosas que no les gusta ventilar su privacidad. «Uno comparte la vida en redes sociales y sentí que tenía que hacerlo parte de mi mundo porque Galo es un delicioso», comentó.

«Tampoco voy a subir tantas cosas, pero él es parte de mi vida, hay que ser transparente con lo que uno vive y quise hacer parte a mis seguidores de esta emoción y este niño que vino a enamorarme», agregó.

Mayte Rodríguez manifestó que su hijo llegó a cambiar su vida y ser el motor que la da sentido.

«Él impulsó querer tener un emprendimiento que funcione por sí solo, que no dependa tanto de mi presencia, y así dedicarle tiempo a mi hijo (…) Las redes sociales también son una ayuda tremenda para tener más tiempo con Galo. No he pasado más de una o dos noches sin él«, finalizó.

Te dejamos una postal de la mamita: