DJ Méndez se confiesa: «Probé de todo, cualquier droga que pudieras nombrar»

‘Juego Textual’ estrena un nuevo capítulo la noche de este lunes, el que tendrá como invitado ni más ni menos que ha DJ Méndez, quien hablará de su larga carrera en el mundo de la música, además de detalles de su vida personal.

El artista recordará en el programa su época de más fama, a inicios de los 2000, cuando con éxitos como ‘Chiki Chiki’ y ‘Estocolmo’ logró ser uno de los pocos latinos en posicionarse en el mercado sueco y europeo.

«No soy de las personas que quieren llevarse su dinero a la tumba. Quise probar y ser yo no más, y yo era un lobo de Wall Street. No me ahorré nada, quería vivir lo que nunca había vivido», explicará DJ Méndez sobre su éxito, que lo llevaba a moverse de concierto en concierto en un jet privado.

Por otro lado, la fama trajo excesos también. “Probé de todo, cualquier droga que pudieras nombrar, porque era un loquillo que quería vivir la vida. Yo estaba pesando 45 kilos, dormía dos horas. Me iba a morir al ritmo que iba, perdí la noción del tiempo”, confesará DJ Méndez, que finalmente terminó en rehabilitación para salvar su vida.

De todas formas, pese a lo vivido aseguró que toda experiencia fue útil. “No me arrepiento absolutamente de nada”, indicará.

DJ Méndez y la discriminación que enfrentó en Suecia

Su prolongada estadía en Suecia no estuvo exenta de racismo, según revelará el artista. Una vez incluso recibió una dura paliza por parte de 16 hombres tras ser insultado racialmente por una chica a la que sacó a bailar en una discotheque. “Ella me dijo ‘No bailo con cerdos’. Me piqué, le respondí, y unos hombres me empujaron. Nos echaron a todos de la disco y afuera siento que viene una manada de rinocerontes. Me masacraron”, contará.

Por esa misma época fue que tuvo un encuentro ni más ni menos que con Jennifer Lopez. Según contará, coincidieron en una mesa en un club privado en Estocolmo, donde ella promocionaba un disco.

«Me dijo ‘You got beautiful eyes and I love your smile (tienes hermosos ojos y amo tu sonrisa)’ (…) Yo me considero con harta personalidad, pero ella era Jennifer Lopez, así que me derretí entero», confesará DJ Méndez.