¡Es oficial!: Nacho Gutiérrez se suma a conocido matinal de la tevé chilena

Nacho Gutiérrez vuelve a la pantalla chica de forma estable después de su paso por TVN en el matinal del canal (Muy Buenos Días/Buenos Días a Todos), además del programa «No Culpes a la Noche».

En esta ocasión, lo hace a una estación que ha conocido muy bien durante el último tiempo: Canal 13. El periodista había visitado el panel de «Tu Día» para hablar de distintos temas de forma esporádica. Sin embargo, estas apariciones serán habituales, ya que Nacho Gutiérrez se incorpora de forma oficial al matinal del 13.

La incorporación y su punto de vista sobre los matinales

Gutiérrez será parte del programa comentando variados temas de tendencias, espectáculos y tiempo libre, convirtiéndose en panelista cuando esas temáticas sean parte del espacio. Además, para la época del Festival de Viña del Mar estará acompañando a Priscilla Vargas desde las 8 AM, ya que José Luis Repenning llegará más tarde debido a que será jurado del evento en las noches.

«Yo agradezco enormemente la invitación a unirme al ‘Tu día’ y volver a un programa de este estilo y al área de los matinales, donde yo trabajé por más de 10 años. Que te digan que formes parte de un matinal como ‘Tu día’, con animadores que más encima son encantadores, provocó que no tuviera ninguna opción de decir que no», señala Nacho Gutiérrez.

«A mí me gusta que los matinales hayan vuelto al foco por el que existían antiguamente, que tenía que ver con hablar de distintos temas que le interesan a los que están en la casa. Hoy son cinco horas para informar y entretener, entonces yo encantado de volver en esta época que de verdad podemos reír con muchas ganas y, además, podemos informar y estar cerca de la gente y ayudar. Creo que todo eso es notable», añadió el periodista.

Su opinión sobre el rol de José Luis Repenning y Priscilla Vargas

En ese sentido, Nacho Gutiérrez también contó que es habitual televidente del matinal, junto con referirse a la dupla del programa.

«Me parece que se paran como presentadores desde el lado de lo simple, de lo simpático, de lo imperfecto, de lo cercano y de lo humano, y esa es la forma de comunicar hoy día y yo me identifico con eso. A mí me gusta esta televisión en que se hace de manera bien honesta», añadió el comunicador.

Del mismo modo, Nacho Gutiérrez también dijo: «mi premisa es pasarlo bien hoy en la televisión y estoy seguro que en ‘Tu día’ eso es lo que pasará. Y pasándolo bien uno, eso se transmite en pantalla y la gente en sus casas lo pasará bien conmigo y con todo este gran equipo que hay en el ‘Tu día’, tanto delante como detrás de cámaras», continuó diciendo.

El ex SQP también se refirió a su primer gran desafío laboral, tras su renuncia a TVN a fines de 2020″. «Es un honor llegar a Canal 13. Ya que te invitaran de un programa de este canal era un tremendo tema. Me acuerdo que la primera vez que vine al 13 fue hace 20 años a ‘Vértigo’ y de verdad era como ‘paren las prensas’, por lo que hoy sumarme es un total orgullo. En mis trabajos siempre he dado el 100%, pero en Canal 13 voy a dar el 110%», confidencia Nacho Gutiérrez, quien llega por primera vez a la estación de forma estable en 20 años de carrera.