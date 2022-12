«No voy a tener vida para agradecerle»: el especial mensaje de Nacho Gutiérrez para el hijo de su esposo

Nacho Gutiérrez dijo presente en la primera patita de Juego Textual de la semana, donde recibió las preguntas de las ocho conocidas panelistas del espacio de Canal 13.

En ese contexto, el periodista fue consultado por algo relacionado con un reciente e importante de su vida: el matrimonio con su pareja, Rodrigo Macaya. Pues fue en la primera sección de la noche donde Nacho Gutiérrez entregó detalles de como conoció a su amorcito.

Nacho Gutiérrez y los detalles inéditos del inicio de su relación

Yazmin Vásquez fue la encargada de tomar las riendas en la sección «Campo Minado», donde Nacho Gutiérrez contestó que conoció a Rodrigo Macaya por Facebook.

Además reveló que su pareja no veía televisión, entonces no tenía idea de su trabajo, y al principio no le acomodó mucho. «Lo llevé a una entrevista que tenía que dar, antes de ir a comer. Llego con él, estoy en un set, se prenden las luces y él se apanicó», indicó el comunicador sobre una de sus primeras citas.

Tan desconectado está Rodrigo hasta el día de hoy que, según contó Nacho Gutiérrez, recientemente en una fiesta con celebridades al que lo llevó se puso a conversar con un invitado.

«Le preguntó ‘¿A qué te dedicas?’. Le respondió ‘Yo juego a la pelota’. ‘¿Y te va bien?’, le dijo. ‘Sí, me alcanza para vivir’, respondió. Todos en silencio, nadie lo quería ayudar. Era Esteban Paredes», confesó el periodista.

Recordando su matrimonio, celebrado en noviembre pasado, el periodista destacó la figura de Tomás, el hijo de 22 años de su esposo.

«A él se le comunicó siendo adolescente que su papá era gay, y nos hizo el proceso de amarnos un proceso muy limpio, amable y transparente. Yo creo que no voy a tener vida para agradecerle el permitirme hacer feliz a su papá», reveló sobre el joven.